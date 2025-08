Tutti i Campioni del Mondo di Formula 1 dal 1990 al 2024: statistiche, vittorie e curiosità

Chi sono stati i campioni del mondo di Formula 1 dal 1990 a oggi? In questo articolo trovi l’elenco completo dei vincitori di ogni stagione, con statistiche dettagliate, scuderia, GP vinti, punti conquistati e tante curiosità su ogni titolo mondiale. Un contenuto aggiornato e ottimizzato per veri appassionati, utile anche per confrontare le ere dominanti come quelle di Schumacher, Hamilton e Verstappen.

Elenco completo dei Campioni del Mondo F1 dal 1990 al 2024

Anno Pilota Campione Scuderia Vittorie Punti Curiosità 1990 Ayrton Senna McLaren-Honda 6 78 Trionfo nel duello con Prost, secondo titolo personale 1991 Ayrton Senna McLaren-Honda 7 96 Terzo e ultimo mondiale del leggendario brasiliano 1992 Nigel Mansell Williams-Renault 9 108 Dominio assoluto e titolo conquistato con largo anticipo 1993 Alain Prost Williams-Renault 7 99 Ritorno e titolo finale prima del ritiro 1994 Michael Schumacher Benetton-Ford 6 92 Titolo controverso dopo incidente con Hill ad Adelaide 1995 Michael Schumacher Benetton-Renault 9 102 Primo dominio totale del tedesco, secondo titolo 1996 Damon Hill Williams-Renault 8 97 Campione come il padre Graham Hill 1997 Jacques Villeneuve Williams-Renault 7 81 Titolo deciso all’ultima gara contro Schumacher 1998 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 8 100 Inizia il biennio d’oro per il finlandese 1999 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 5 76 Campione dopo una stagione segnata dall’assenza di Schumi 2000 Michael Schumacher Ferrari 9 108 Primo mondiale con Ferrari dopo 21 anni di digiuno 2001 Michael Schumacher Ferrari 9 123 Record di podi stagionali, dominio netto 2002 Michael Schumacher Ferrari 11 144 Stagione da record, titolo con sei gare d’anticipo 2003 Michael Schumacher Ferrari 6 93 Titolo più combattuto, deciso al GP del Giappone 2004 Michael Schumacher Ferrari 13 148 Ultimo mondiale della leggenda tedesca, stagione perfetta 2005 Fernando Alonso Renault 7 133 Interrompe l’egemonia di Schumacher, primo spagnolo campione 2006 Fernando Alonso Renault 7 134 Bissa il titolo, battendo Schumacher all’ultima stagione 2007 Kimi Räikkönen Ferrari 6 110 Vittoria per un punto su Hamilton e Alonso 2008 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 5 98 Titolo deciso all’ultima curva dell’ultimo GP 2009 Jenson Button Brawn GP 6 95 Stagione irripetibile con una scuderia nata da zero 2010 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 5 256 Primo mondiale per Red Bull, il più giovane di sempre 2011 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 11 392 Stagione dominata con ampio margine 2012 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 5 281 Lotta serrata con Alonso, risolta in Brasile 2013 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 13 397 Quarto titolo consecutivo e record di 9 vittorie di fila 2014 Lewis Hamilton Mercedes 11 384 Inizio era ibrida e dominio Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 10 381 Secondo titolo consecutivo con le frecce d’argento 2016 Nico Rosberg Mercedes 9 385 Titolo per 5 punti su Hamilton, poi ritiro clamoroso 2017 Lewis Hamilton Mercedes 9 363 Supera Vettel nella seconda parte del campionato 2018 Lewis Hamilton Mercedes 11 408 Quinta corona e dominio sempre più netto 2019 Lewis Hamilton Mercedes 11 413 Record personale di punti in un singolo anno 2020 Lewis Hamilton Mercedes 11 347 Settimo titolo mondiale, eguagliato Schumacher 2021 Max Verstappen Red Bull-Honda 10 395.5 Finale più discusso della storia ad Abu Dhabi 2022 Max Verstappen Red Bull 15 454 Stagione da record con 15 vittorie 2023 Max Verstappen Red Bull 19 575 Record assoluto di punti e trionfi in una stagione 2024 Max Verstappen Red Bull 17 544 Quarto titolo consecutivo, dominio Red Bull senza rivali

I piloti più vincenti della Formula 1 moderna

Lewis Hamilton : 7 titoli mondiali (eguaglia Michael Schumacher)

: 7 titoli mondiali (eguaglia Michael Schumacher) Michael Schumacher : 5 titoli dal 2000 al 2004 con Ferrari

: 5 titoli dal 2000 al 2004 con Ferrari Max Verstappen : 4 titoli consecutivi (2021–2024)

: 4 titoli consecutivi (2021–2024) Sebastian Vettel: 4 titoli consecutivi (2010–2013)

Statistiche extra per appassionati

✅ Scuderie con più titoli piloti : Mercedes : 8 (dal 2014) Red Bull : 7 (dal 2010) Ferrari : 5 (2000–2007)

: ✅ Record e primati : Stagione con più vittorie : Verstappen, 19 (2023) Stagione con più punti : Verstappen, 575 (2023) Titolo deciso all’ultima gara : 1994, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016, 2021 Unico campione ritirato subito dopo : Nico Rosberg (2016)

: ✅ Curiosità evergreen : Campione più giovane : Sebastian Vettel (23 anni e 134 giorni) Ultimo campione con Ferrari : Kimi Räikkönen (2007) Ultimo titolo McLaren : Lewis Hamilton (2008) Campione con meno vittorie stagionali : Kimi Räikkönen (6 nel 2007)

:

Conclusione

Dal 1990 al 2024, la Formula 1 ha vissuto epoche leggendarie con protagonisti assoluti come Senna, Schumacher, Hamilton e Verstappen. Questo elenco rappresenta un riferimento completo per chi cerca informazioni aggiornate sui campioni del mondo di F1, ideale per approfondimenti, contenuti sportivi e analisi statistiche.