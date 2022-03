Trofeo Laigueglia 2022, vince Polanc del team UAE

Trofeo Laigueglia 2022: Polanc inaugura con una vittoria la stagione italiana. Altro successo per la UAE Emirates (che con Ayuso e Govi monopolizza il podio), protagonista assoluta in questo inizio di 2022.

Il Trofeo Laigueglia, primo appuntamento della stagione ciclistica italiana valevole per l’UCI Pro Tour, si chiude con la vittoria di Jan Polanc, lo sloveno di 29 anni già vincitore di due tappe al Giro d’Italia.

L’azione di Polanc si è concentrata nell’ultimo chilometro, quando lo sloveno si è inserito nel gruppo di testa piazzando l’allungo decisivo che ha consegnato alla UAE un altro importante successo stagionale.

La squadra degli Emirati Arabi è appena reduce dalla vittoria nel Tour casalingo, dove a portarsi a casa la maglia rossa di leader è stato Tadej Pogacar, che ha il motore già ben oleato per quando la stagione entrerà nel vivo.

La UAE ha monopolizzato il podio della corsa ligure piazzando in seconda e terza posizione due giovani talenti: Juan Ayuso, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia Under 23 e Alessandro Covi, che in questa stagione ha vinto già la Vuelta a Murcia e una tappa della Vuelta a Andalucia (Archidona-Alcalà la Real), guadagnandosi in questo contesto anche la maglia a punti di miglior velocista.

Jan Polanc vince il trofeo Laigueglia: foto dall’account Twitter della squadra UAE Emirates

La stagione italiana prosegue sabato con una “classica” molto attesa: le “strade bianche”, per un percorso che si snoderà in undici tratti di sterrato lungo le colline senesi, per una distanza totale di 184 chilometri.

