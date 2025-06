Pronostico Borussia Dortmund – Monterrey e Probabili formazioni

Sarà Borussia Dortmund vs Monterrey uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale per Club 2025. Il match, in programma martedì al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, decreterà chi accederà al quarto di finale da sogno contro la vincente di Real Madrid-Juventus. I gialloneri tedeschi hanno chiuso imbattuti al primo posto del Gruppo F, mentre i messicani si sono qualificati da secondi del Gruppo E, dietro all’Inter.

La squadra di Niko Kovac, reduce da un finale di Bundesliga in crescendo con cinque vittorie consecutive, ha confermato le attese centrando il primo posto nel girone. Tuttavia, il percorso non è stato privo di ostacoli: pareggio a reti inviolate con il Fluminense all’esordio, rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Mamelodi Sundowns e successo di misura contro l’Ulsan HD (1-0) firmato da Daniel Svensson su assist del giovane Jobe Bellingham.

Nonostante prestazioni non entusiasmanti, il Dortmund è imbattuto da 10 gare ufficiali, inclusi gli impegni in Bundesliga e Champions League, dove ha raggiunto la finale della scorsa stagione prima della sconfitta netta contro il Barcellona.

Dal canto suo, Monterrey si è qualificata in modo più rocambolesco. Dopo i pareggi contro Inter (1-1) e River Plate (0-0), i messicani avevano bisogno di una vittoria netta e di un aiuto da parte dell’Inter per superare gli argentini. Così è stato: i nerazzurri hanno battuto River e La Pandilla ha travolto l’Urawa Red Diamonds per 4-0, segnando tre gol in appena nove minuti e blindando il passaggio del turno.

Il tecnico Domenec Torrent ha ritrovato il cinismo offensivo, affidandosi alle giocate di Jesus Corona, Nelson Deossa e German Berterame, autore di una doppietta.

Curiosamente, si tratta del primo confronto ufficiale tra Borussia Dortmund e un club messicano, così come Monterrey non aveva mai affrontato una squadra tedesca. Una sfida che promette scintille e che metterà alla prova le ambizioni internazionali di entrambe.

Le probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-4-2-1):

Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Bellingham; Guirassy

Monterrey (4-3-1-2):

Andrada; Chavez, Medina, Ramos, Arteaga; Deossa, Rodriguez, Torres; Corona; Berterame, Alvarado

Tra le fila dei tedeschi tiene banco il trasferimento imminente di Jamie Bynoe-Gittens al Chelsea per 55 milioni di sterline, anche se l’inglese era già assente nell’ultima gara. Julian Brandt è recuperato ma non al meglio, mentre Bellingham continua a crescere e ha già messo a referto un assist.

Monterrey ritrova Jorge Rodriguez, che ha scontato la squalifica, ma potrebbe confermare in blocco l’undici che ha travolto l’Urawa, lasciando ancora fuori Lucas Ocampos e Sergio Canales, rimasti in panchina. In difesa, la leggenda Sergio Ramos guida i suoi con la fascia da capitano a quasi 40 anni.

Con un posto nei quarti contro Real o Juve in palio, la sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey si preannuncia equilibrata e carica di tensione. I tedeschi partono leggermente favoriti per esperienza e qualità individuali, ma guai a sottovalutare una Monterrey in piena fiducia e con attaccanti in grande forma.