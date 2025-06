Calciomercato Roma: Tammy Abraham al Besiktas per 20 Milioni

Calciomercato Roma, Tammy Abraham accordo ufficiale col Besiktas per 20 milioni di euro.

Finisce così l’esperienza di Tammy Abraham alla Roma tra sogni svaniti e cessioni necessarie.

Dopo un primo anno da sogno nella Capitale, culminato con la vittoria della Conference League 2022 e ben 27 gol segnati in tutte le competizioni, Tammy Abraham sembrava destinato a diventare il simbolo della Roma targata José Mourinho. Calciatore alto, veloce, tecnico, carismatico, il centravanti inglese aveva conquistato rapidamente i tifosi giallorossi incarnando perfettamente l’ambizione del progetto romanista.

Ma quella stagione d’esordio si è rivelata un fuoco di paglia. Nell’annata successiva, il rendimento offensivo dell’ex Chelsea è crollato: appena 9 gol segnati tra prestazioni opache e un feeling mai più ritrovato con il gol. La magia iniziale sembrava già svanita, lasciando dubbi sulla reale consistenza del giocatore. In totale Tammy Abraham ha segnato 37 goal e collezionato 13 assist in 120 partite giocate con la Roma.

🚨🦅 EXCLUSIVE: Besiktas reach verbal agreement to sign Tammy Abraham on permanent deal from AS Roma, here we go!



Transfer fee around €20m. Abraham has accepted the destination. Time for paperwork between clubs.



Tanmy, set to fly to Turkey. ⚪️⚫️✈️ pic.twitter.com/2IX0Rce53f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025

Poi è arrivato il colpo durissimo: rottura del legamento crociato a giugno 2023 che lo ha tenuto fuori quasi per l’intera stagione 2023-2024. Il rientro a marzo 2024 non è bastato a rilanciarlo nelle gerarchie della Roma. Anche perché nel frattempo, la Roma aveva puntato forte su Artem Dovbyk, prelevato dal Girona per guidare l’attacco con nuovi numeri e nuove certezze.

Per Abraham si è aperta così la porta della cessione in prestito al Milan, dove però il suo impatto non è stato tale da spingere i rossoneri a investire su di lui.

In questa stagione al Milan il ruolino di Tammy Abraham è stato di 28 partite giocate, 3 gol segnati e 4 assist.

La possibilità di uno scambio con Saelemaekers, ventilata nei mesi scorsi, si è arenata. Così a Trigoria la missione è stata subito chiara: trovare un acquirente per Tammy Abraham.

Non solo per liberare spazio in rosa, ma soprattutto per motivi economici. La mancata cessione di Angeliño all’Al-Hilal ha complicato i conti del club, e vendere Abraham aiuterà la società a rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, sempre più stringenti.

Roma e Fair Play Finanziario quanto manca per evitare sanzioni:

Così a pochissime ore dal fatidico 30 giugno, scadenza dei termini per il fair play finanziario, la Roma ha piazzato il colpo che le permette di guardare al futuro con più serenità.

Nella serata del 29 giugno è stato raggiunto l’accordo con i turchi del Besiktas per la cessione a titolo definitivo di Tammy Abraham per 20 milioni di euro.

L’attaccante inglese volerà in Turchia e giocherà la prossima stagione nel Besiktas alla corte di Ole Gunnar Solskjær.

Alla Roma per questa operazione andranno 20 milioni di euro molto utili per l’obiettivo economico imposto dal settlement agreement.

Tammy Abraham era stato pagato 4 anni fa 40 milini di euro al Chelsea.

Con questa cessione arrivano nelle casse giallorosse circa 8 milioni e mezzo di euro di plusvalenza considerato il suo peso a bilancio di circa 11,7 milioni.

Questi soldi vanno ad aggiungersi ai soldi già incassati dalle cessioni di Samuel Dahl al Benfica e Nicola Zalewski oltre all’imminente incasso della cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors la cui ufficialità è questione di ore.

Con la cessione di Tammy Abraham al Besiktas ai giallorossi per non incappare in sanzioni da parte dell’UEFA per il fair play finanziario mancano solo 4 milioni di euro.

Massara nella giornata di oggi farà di tutto per cercare di chiudere le cessioni dei giovani Luigi Cherubini al Sassuolo e Alessandro Romano al Torino.