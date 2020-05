Transfermarkt, Top11 calciatori che non hanno vinto la Champions League: ci sono Buffon e Ibrahimovic

Transfermarkt ha stilato la Top 11 dei calciatori che non hanno vinto la Champions League. Tra questi figurano Buffon e Ibrahimovic.

Vincere la Champions League, si sa, è il sogno che ogni calciatore vorrebbe realizzare almeno una volta nella vita. C’è chi ne ha vinta anche più di una, e magari con squadre diverse, e chi invece, pur giocando in grandi club, non è mai riuscito a sollevare la coppa dalle grandi orecchie.

Sono infatti tanti i giocatori illustri che non hanno mai avuto il piacere, la gioia, nonché la soddisfazione di diventare campioni d’Europa. Tra questi, Transfermarkt si è preso la briga di andare a selezionare quella che è la Top 11 di coloro i quali non hanno mai vinto la Champions League. Scopriamoli insieme.

Top 11 calciatori che non hanno vinto la Champions League: portiere e difensori

Portiere – Buffon: tre finali perse (2003, 2015 e 2017) con la Juventus. L’unico rimpianto di una carriera fantastica.

Gianluigi Buffon

Terzino destro – Zambrotta: sconfitto in finale dal Milan, a Manchester nel 2003. Poca fortuna anche con la maglia del Barcellona tra il 2006 e il 2008.

Gianluca Zambrotta

Difensore centrale – Thuram: stesso identikit di Zambrotta.

Difensore centrale – Cannavaro: campione del Mondo e Pallone d’Oro nel 2006, ma 0 Champions conquistate. Il miglior risultato conseguito in Coppa Campioni resta la semifinale conquistata nel 2003 con l’Inter.

Terzino sinistro – Clichy: una carriera divisa prevalentemente tra Arsenal e Manchester City, ma con 0 successi continentali.

I migliori 11 che non hanno mai vinto la Champions League: centrocampo

Centrocampista centrale – Ballack: l’ “eterno secondo” conta due finali di Champions perse in carriera. Nel 2002 con la maglia del Bayer Leverkusen, contro il Real Madrid e nel 2008 con la maglia del Chelsea, contro il Manchester United.

Michael Ballack

Centrocampista laterale destro – Nedved: leggende metropolitane dicono stia ancora piangendo sul manto del Delle Alpi per il giallo rimediato in semifinale contro il Real Madrid nel 2003. La finale contro il Milan era l’occasione della vita che non si è più ripresentata.

Centrocampista laterale sinistro – Pires: l’occasione della vita per il francese capitò invece nel 2006. Il gol di Campbell illuse l’Arsenal di poter battere il Barcellona nella finale di Parigi, ma Eto’o e Belletti decisero diversamente.

Trequartista – Totti: l’anno dopo il suo ritiro la Roma arrivò in semifinale arrendendosi al Liverpool. Se al tempo fosse andato al Real Madrid magari l’avrebbe vinta la Champions, ma l’amore per la Roma è stato più forte.

Fraancesco Totti

Top 11 calciatori che non hanno vinto la Champions: attacco

Ronaldo: il fenomeno ha avuto una carriera fantastica divisa tra PSV, Barcellona, Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians. Tanti trofei conquistati, ma non quello più importante a livello europeo. Strano a dirsi, ma purtroppo è così.

Ronaldo

Ibrahimovic: il giramondo per eccellenza. Ibra ha calcato i campi di mezzo Mondo, giocando sempre per grandi squadre. L’unica volta in cui vide però da “vicino” la Champions fu nel 2010 quando uscì sconfitto in semifinale, col suo Barcellona, per mano dell’Inter, sua ex squadra che avrebbe poi vinto il trofeo. Destino beffardo.

Zlatan Ibrahimovic

