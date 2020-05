Champions League 2016, Clattenburg rivela: “Gol Sergio Ramos era fuorigioco in finale Real Madrid-Atletico”. Scoppia polemica

Notizia clamorosa che giunge dalla Spagna: Mark Clattenburg, arbitro della finale di Champions League del 2016 tra Real Madrid e Atletico Madrid, ammette come il gol del vantaggio dei blancos, siglato da Sergio Ramos, fosse in fuorigioco.

In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo attualmente ci mancava solo questa. Dalla Spagna giunge infatti la notizia secondo la quale Mark Clattenburg, ex arbitro inglese, nonché direttore di gara della finale di Champions League del 2016 tra Real Madrid e Atletico, avrebbe ammesso, in un’intervista rilasciata al Daily Mail come il gol del vantaggio dei blancos, messo a segno da Sergio Ramos, fosse in offside.

Mark Clattenburg, ex arbitro inglese, nonché direttore di gara della finale di Champions League 2016.

Una dichiarazione che arriva a distanza di quattro anni da quella partita che fu disputata al Giuseppe Meazza di Milano. Clattenburg aveva già manifestato, in passato, perplessità riguardo la convalida di quel gol, ma la definitiva affermazione è arrivata solo qualche giorno fa:

Nel primo tempo il Real Madrid andò in vantaggio con Sergio Ramos, che però era leggermente in fuorigioco. Era una chiamata difficile, me ne sono accorto all’intervallo.

Al tempo non era ancora in vigore il VAR, quindi l’ex fischietto inglese non ebbe modo di rimediare al suo errore. Un errore che oggi, a distanza di 4 anni e in seguito a queste dichiarazioni, non è andato giù all’Atletico Madrid che, vista la situazione, ha addirittura postato, sui propri canali social, degli screenshot delle dichiarazioni, accompagnate da una faccina perplessa.

A peggiorare il tutto ci hanno pensato poi le ulteriori affermazioni proferite da Clattenburg il quale ha ammesso di aver detto “vi ho convalidato un gol in fuorigioco” a Pepe del Real Madrid che protestava per l’assegnazione del rigore assegnato ai colchoneros. Rigore che Griezmann avrebbe poi sbagliato.

