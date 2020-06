Transfermarkt, classifica attaccanti italiani più costosi: 1° Vieri, Inzaghi 3°, Gilardino nella Top10

Il portale tedesco transfermarkt, specializzato nella valutazione dei calciatori, qualche giorno fa ha stilato la top 10 dei trasferimenti di attaccanti italiani più costosi nella storia.

Christian Vieri

Il sito è stato fondato nel 2000 da Matthias Seidel. Successivamente, nel 2008, la Axel Springer SE ne acquisì il 51% lasciando a Seidel il restante 49%.

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Cristian Vieri. L’attaccante, nato a Bologna, nell’estate del 1999 si trasferì dalla Lazio all’Inter per 90 miliardi delle vecchie lire più il cartellino di Simeone, la valutazione che ne fa transfertmarkt rapportata in euro è di 46.7 milioni. Il secondo gradino del podio è occupato Federico Bernardeschi; il suo cartellino è stato pagato dalla Juventus 40 milioni di euro nel 2017. Chiude il podio Pippo Inzaghi. Il bomber, che ha fatto le fortune del Milan, è stato pagato dalla società rossonera circa 70 miliardi di lire, 36.2 milioni di euro per il portale tedesco. Medaglia di legno per Antonio Cassano. Il fantasista barese, a soli 19 anni, fece approdo alla Roma di Fabio Capello per 60 miliardi di lire; 31 milioni di euro è il valore che riporta il sito.

Trova spazio nei dieci acquisti più onerosi anche Alberto Gilardino. L’attaccante, campione del mondo nel 2006, si posiziona nono; si trasferì dal Parma al Milan per 25 milioni di euro nel 2005. Chiude in decima posizione Simone Verdi. L’esterno lombardo, dopo due ottime annate a Bologna, nel 2018 si trasferì al Napoli per 24.5 milioni di euro.

La top 10 completa:

Cristian Vieri; LAZIO -> INTER per €46.7M Federico Bernardeschi; FIORENTINA -> JUVENTUS per €40M Filippo Inzaghi; JUVENTUS -> MILAN per €36.2M Antonio Cassano; BARI -> ROMA per €31M Mario Balotelli; INTER -> MANCHESTER CITY per €29.5M Cristian Vieri; ATLETICO MADRID -> LAZIO per €28.4M Moise Kean; JUVENTUS -> EVERTON per €27.5M Vincenzo Montella; SAMPDORIA -> ROMA per €25.8M Alberto Gilardino; PARMA -> MILAN per €25M Simone Verdi; BOLOGNA -> NAPOLI per €24.5M

