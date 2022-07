Tour de France 2022, Pogacar conquista la Planche de belles filles. È già leader incontrastato

Tour de France 2022, Tadej Pogacar mette le mani sulla maglia gialla. Sua la tappa da Binche a Longwy e l’arrivo sulla (Super) Planche de belles filles, la “montagna degli italiani”. Lo sloveno è già in maglia gialla alla prima settimana, e sogna il tris alla “Grand Boucle”.

Il “Piccolo principe” torna a vestirsi di giallo, e lo fa con una facilità disarmante, quasi come il trono di Francia gli spettasse per diritto divino. Tadej Pogacar è nuovamente in cima alla classifica del Tour de France.

Dopo aver assistito alle recita in giallo di Wout Van Aert nelle prime tappe, lo sloveno ha marchiato a modo suo la corsa, con due vittorie convincenti che gli hanno permesso di scavare un primo solco importante con la concorrenza, distanziando il danese Vingegaard (Jumbo Visma) e Geraint Thomas (Ineos), rispettivamente di 35 e 70 secondi.

Pogacar seguito da Vingegaard sulla planches de belles filles. Foto dall’account Twitter della UAE Emirates

Le strade della “Grand Boucle” non sembrano celare più alcun segreto per il piccolo fenomeno della UAE, che ne affronta imperiosamente anche i tratti più impervi. Lo ha fatto ieri sulla Planche de belles filles, la montagna che gli consegnò il primo Tour de France nel 2020, al termine di un leggendario testa a testa col connazionale Roglic. Su una salita di 7 chilometri, con punte di pendenza del 24% negli ultimi 1000 metri di sterrato (particolare che le è valso l’appellativo di “Super”), Pogacar ha prima ripreso Kamna, in cooperazione con Vingegaard, poi ha staccato il danese pochi metri prima della linea del traguardo, sorprendendolo con uno scatto fulmineo.

Il Tour torna ad inchinarsi al suo dominatore incontrastato. Pogacar ha già messo in regola tutti gli avversari, e punta al terzo successo di fila, sperando di incrementare il vantaggio ora che le strade della “Grand Boucle” cominciano a salire.