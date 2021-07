Tour de France 2021: Mohoric vince a Libourne

Matej Mohoric ha vinto la terzultima tappa del Tour de France da Mourenx a Libourne. Secondo successo del corridore della Bahrain, che mette fine alle polemiche dopo la perquisizione della polizia avvenuta ieri.

Una vittoria per zittire le polemiche: Matej Mohoric e la Bahrain Victorious vincono la terzultima tappa del Tour de France, da Mourenx a Libourne, per un totale di 207 chilometri che hanno visto il campione sloveno staccarsi dalla fuga a 20 chilometri dalla fine e arrivare in solitaria al traguardo, seguito da Laporte (Cofidis) e Pedersen (DSM).

La squadra britannica ieri è stata oggetto di una perquisizione da parte della polizia francese, ordinata in seguito all’apertura, lo scorso 3 luglio, di un fascicolo della procura di Marsiglia che sta indagando sull’ipotesi di “Acquisizione, trasporto, possesso e importazione di una sostanza vietata” da parte dell’èquipe medica.

Pressioni cui Mohoric ha risposto portando in dote alla Bahrain la terza vittoria in questo Tour de France. In una giornata che ha visto il gruppo maglia gialla “a riposo”, arrivare al traguardo con oltre 20 minuti di ritardo dai vincitori. Tappa contraddistinta da una caduta di gruppo già nei primi chilometri, causata da Patrick Konrad che scivola e rallenta il gruppo.

Vanno via inizialmente in sei: Bonnamour (B&B), Mohoric (Bahrain), Bernard (Trek), Jonas Rutsch (EF), Zimmermanm (Intermarché) e Simon Clarke (Qhubeka). Il vantaggio sugli inseguitori cresce oltre i quattro minuti, ma a un centinaio di chilometri dalla fine un gruppetto di 20, trainato da Nils Politt (Bora) ed Edward Theuns (Trek), si riportano sui fuggitivi e danno vita alla fase finale di tappa.

Lo spunto decisivo ce l’ha Mohoric, quando evade dalla fuga a 20 chilometri dalla fine e, sfruttando le doti da passista, procede in solitaria verso il traguardo. Domani la cronometro da Libourne a Saint-Emilion, prima della passerella conclusiva sugli Champs-Elysées.

