Toronto, la beffa di Cobolli: vittoria sfumata servendo per il match

Una partita che brucia più di mille sconfitte. Flavio Cobolli getta alle ortiche una vittoria praticamente in tasca contro Ben Shelton negli ottavi di finale dell’ATP 1000 di Toronto, cedendo 6-4 4-6 7-6(1) dopo aver servito per il match sul 5-4 del terzo set. Il tennista romano lascia il campo con l’amaro in bocca per un’occasione d’oro sprecata contro la quarta testa di serie del torneo.

Il crollo mentale nel momento decisivo

Il match sembrava ormai indirizzato verso il tennista azzurro, che fino al 5-4 del terzo set aveva dominato ogni aspetto del gioco. Cobolli aveva tessuto la sua tela con la pazienza del ragno, sfruttando alla perfezione i punti deboli di un Shelton apparso in difficoltà e incapace di trovare contromisure efficaci. Ma nel momento più importante, quando la vittoria era a un passo, è arrivato il game più sciagurato della sua carriera: tre colpi sbagliati e un doppio fallo hanno consegnato il break decisivo all’americano.

Il tie-break finale è stato solo una formalità per Shelton, che ha lasciato appena un punto al romano, chiudendo una rimonta che sembrava impossibile. La tensione si è tagliata a fette anche a fine partita, con un saluto glaciale tra i due giocatori dopo un gesto di Shelton che non è piaciuto a Cobolli.

Un match in controllo fino al disastro finale

L’inizio aveva visto Shelton partire a razzo, portandosi sul 4-1 nel primo set grazie a un servizio micidiale. Ma Cobolli aveva dimostrato carattere recuperando il break, prima di cedere nuovamente sotto pressione sul 4-5. Nel secondo parziale l’azzurro aveva cambiato completamente marcia: break al terzo game e controllo totale fino al 6-4 finale.

Il terzo set aveva confermato l’impressione che il match fosse ormai nelle mani dell’italiano. Shelton appariva senza armi, il suo servizio non funzionava più e Cobolli lo leggeva alla perfezione. Dopo aver annullato alcune palle break iniziali, l’americano aveva ceduto il servizio nel quinto game, permettendo a Cobolli di volare tranquillo fino al 5-4.

L’Italia saluta Toronto con tanti rimpianti

Con l’eliminazione di Cobolli, l’Italia esce di scena dal singolare maschile dell’ATP 1000 di Toronto, lasciando sul campo una delle occasioni più ghiotte della stagione. Shelton, salvato dal disastro, si è qualificato per i quarti di finale dove affronterà Alex de Minaur, ma la sensazione è che il vero vincitore di questo match doveva essere un altro.

Per Cobolli restano tanti, tantissimi rimpianti per una partita che aveva in pugno e che gli avrebbe garantito il primo quarto di finale in un Masters 1000. Un’occasione persa che il tennista romano si porterà dietro a lungo, in attesa della prossima chance per dimostrare di essere cresciuto anche mentalmente.