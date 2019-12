Dove vedere Torino-Spal in Diretta Tv e Streaming Live: 17° giornata Serie A 21-12-2019

Torino-Spal, 17° giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta streaming live su DAZN, sul canale satellitare Dazn1, utilizzando i servizi DAZN, Sky Q e Mediaset Premium.

Il Torino di Mazzarri è reduce da una rimonta subita al Bentegodi di Verona. E’ passata dallo 0-3 ad un 3-3 nel giro di mezz’ora. Un passo falso che non ci voleva, perché la sua classifica non è negativa, ma poteva essere ancora migliore con una vittoria.

Deve puntare alla zona Europa, dopo essere passato per i preliminari all’inizio di questa stagione. All’ultimo turno ha perso contro il Wolverhampton vanificando i sogni di entrare in Europa League.

Ora deve riprendere il cammino arrestato la scorsa domenica, ottenere i tre punti. Non sarà facile perché di fronte avranno una Spal, ultima in classifica, che ha bisogno di rialzare la testa.

Ha nove punti in classifica, ultima solitaria e con sei punti di distacco dalla zona retrocessione. Non può più permettersi passi falsi e il mister Semplici questo lo sa.

Appuntamento allo stadio Olimpico Grande Torino per sabato 21 novembre alle ore 20,45.

Come vedere Torino-Spal in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Torino-Spal, terzo anticipo della 17° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sui canali Sky Sport per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q, su Dazn1 canale 209, sui canali Premium Sport per gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare la partita in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito ufficiale di Dazn, semplicemente collegandosi alla home page.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Torino-Spal

Sono 17 le sfide tra le due formazioni, tutte in Serie A. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con 4 vittorie a testa e le restanti nove sfide terminate in parità. Il numero delle reti pende in leggero favore ai ferraresi, con 16 reti realizzate contro le 13 subite.

Una delle sfide più importanti tra le due formazioni risale al 28 marzo 1954, quando i granata vinsero in casa degli estensi grazie ad un pirotecnico 2-3. Bulent e Fontanesi furono i marcatori per i biancoazzurri, mentre per i piemontesi timbrarono il cartellino Biagioli, Buhtz e Bertoloni.

La scorsa stagione all’Olimpico Grande Torino, ci fu la vittoria granata per 1-0, in un match disputato il 2 settembre 2018. Al ritorno a Ferrara, disputato a febbraio il risultato terminò con uno 0-0.

Il pronostico della sfida vede un 1 condito da Under 3.5 e Goal.

Probabili Formazioni Torino-Spal

Il Torino di Mazzarri dovrebbe proporre Belotti dal primo minuto in coppia con Zaza. Possibilità che ci sia Berenguer dietro le due punte. Nel suo 3-4-1-2, in difesa di fronte a Sirigu, ci saranno Izzo e De Silvestri sulle fasce, mentre i due centrali saranno Bremer ed Nkoulou. A centrocampo i tre uomini saranno Rincon, Baselli ed Ansaldi.

La Spal di Semplici si schiererà con il suo tradizionale 3-5-2. In porta Berisha, difesa composta da Cionek, Vicari ed Igor. Il centrocampo sarà quello con il maggior numero di giocatori: sulle fasce da una parte Strefezza, dall’altra Di Francesco, mentre i tre centrali saranno Murgia, Missiroli e Kurtic. In avanti la coppia sarà formata da Paloschi, in ballottaggio con Floccari e Petagna.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri; Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Paloschi, Petagna. Allenatore: Semplici

©RIPRODUZIONE RISERVATA