Video Gol e Highlights Torino-Salernitana 1–1, 30esima giornata di Serie A: al vantaggio di Vilhena risponde Sanabria.

Torino che non vince dallo scorso mese, il 12 marzo, con uno 0-2 in trasferta a Lecce. Due punti conquistati nelle ultime quattro giornate, un ritmo negativo per la squadra piemontese che dice addio alle ambizioni per un posto in Europa.

Gli uomini di Paulo Sousa, invece, ottengono il quinto pareggio consecutivo da quando c’è sulla panchina il tecnico portoghese. Ora hanno 30 punti, più sette nei confronti del Verona, ferma a quota 23.

Video Gol Highlights Torino-Salernitana, 30esima giornata di Serie A

Sintesi di Torino -Salernitana 1–1:

Match che inizia subito con i padroni di casa in avanti. Al quarto minuto Buongiorno riesce a trovare uno spazio per colpire di testa da calcio d’angolo, ma il suo tentativo termina abbondantemente a lato alla sinistra di Ochoa.

VANTAGGIO DELLA SALERNITANA! Poi si svegliano gli ospiti. Azione sulla sinistra di Candreva, che crossa al centro, Piatek vede Vilhuena, lo serve e quest’ultimo effettua un sinistro perfetto nell’angolo alla sinistra di Milinkovic-Savic!

Dopo il quarto d’ora altra occasione per i granata. Candreva riesce a trovare lo spiraglio per un tiro dal limite dell’area, deviato leggermente con pallone che termina sul palo! Sulla traiettoria era arrivato anche Piatek, ma non è riuscito ad anticipare Milinkovic Savic in uscita!

Nella parte centrale del primo tempo sale in cattedra Radonjic, il quale rappresenta l’uomo più pericoloso per i padroni di casa. Sulla sinistra riceve il pallone, punta l’avversario e crea pericoli. Una volta cercando di servire la sfera al centro, ma bloccato dall’intervento di un difensore avversario. Poi con incursioni centrali, ma entrambe svaniscono per la buona occupazione degli spazi della difesa ospite.

Vojvoda prova una conclusione dalla media distanza, ma Ochoa blocca il pallone senza difficoltà. A dieci minuti dal termine ancora Radonjic prova un’azione sulla sinistra. Il suo è un cross al centro, Gyomber interviene e fa sbattere la sfera contro la traversa! Rischio autorete della formazione ospite.

A cinque minuti dal termine prima sostituzione della partita. Samuele Ricci non ce la fa, al suo posto entra Nikola Vlasic nella fila del Torino.

Il primo tempo termina con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete di Vilhena.

Ripresa che riprende con il Torino in avanti. Al quarto minuto occasione per i granata con un cross di Vojvoda bravo a smarcarsi sulla sinistra, il pallone raggiunge la testa di Radonjic, il quale spalle alla porta non riesce ad indirizzare il pallone in un angolo, ma centrale con facile presa di Ochoa.

Al decimo ancora sulla sinistra Radonjic, il quale si libera del diretto marcatore, sposta il pallone dalla sinistra sulla destra, calcia in porta ma centrale, senza alcuna difficoltà per il portiere ospite.

Secondo cambio per i piemontesi con Lazaro che entra al posto di Singo.

PAREGGIO DEL TORINO! Dopo un’azione di Radonjic, il pallone termina a Miranchuk, il quale controlla la sfera, finta il tiro, filtrante per Sanabria. Il calciatore paraguayano controlla il pallone e calcia da dentro l’area di rigore fulminando Ochoa.

Tre cambi per gli ospiti. Paulo Sousa inserisce tre uomini in campo. Daniliuc per Troost-Ekong, Bohinen per Nicolussi Caviglia, Bonazzoli per Piatek

I padroni di casa ora ci credono di più e vogliono andare a vincere la partita. Prima Radonjic e poi Ilic provano entrambi delle conclusioni, ma o vengono bloccate dalla difesa avversaria o terminano fuori.

Ospiti che ci provano con un lancio lungo per Bohinen di Candreva dalle retrovie, ottima uscita di Milinkovic Savic ad anticipare.

Quasi alla mezz’ora ancora i padroni di casa pericolosi. Imbucata di Vojvoda per Radonijc, il quale si aggiusta il pallone sul sinistro, entra in area da posizione defilata e calcia fuori nell’angolo opposto.

Quarto cambio per gli ospiti. Uno stanco Gyomber esce per lasciare il posto a Lovato. Verso il quarantesimo minuto ancora Radonjic salta un avversario sulla sinistra, entra in area, calcia in porta, ma trova un attento Ochoa a respingere in angolo.

Ultimo cambio per gli ospiti. Entra Botheim al posto di Dia. Anche i padroni di casa effettuano due cambi, con Seck per Miranchuk e Karamoh per Radonjic.

A cinque minuti dal termine si fanno vedere gli ospiti. Cross di Bradaric dalla sinistra, intervento di Rodriguez che fa perdere la coordinazione a Kastanos, il quale non riesce a girare il pallone in porta colpendolo in maniera sporca!

Poi non accade più nulla, la partita termina sull’1-1.

Highlights e Video Gol di Torino-Salernitana 1–1 :

Il Tabellino di Torino-Salernitana 1–1:

Marcatori: 9′ pt Vilhena (S), 57′ st Sanabria (T)

Assist: 9′ pt Piatek (S), 57′ st Miranchuk (T)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Vilhena, Nicolussi, Bradaric; Dia, Candreva; Piatek. Allenatore: Sousa

Ammoniti: 68′ st Gyomber (S)

Arbitro: Aureliano (Bologna)