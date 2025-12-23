De Rossi guarda al mercato: Dzeko e Pisilli tra le idee per rinforzare il Genoa

Daniele De Rossi è convinto di poter aggiungere nuovi tasselli a un Genoa che sta crescendo in competitività e solidità. Il tecnico rossoblù, forte della fiducia della società e di una squadra in evoluzione, sta valutando diverse opportunità in vista della prossima finestra di mercato, tra esperienza e giovani di prospettiva.

Il legame con Dzeko e l’ipotesi Genoa

Dopo le voci legate a Mattia Perin, l’attenzione si è spostata sul reparto offensivo e in particolare su Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, oggi alla Fiorentina, sta trovando poco spazio e non è ancora riuscito a incidere in modo significativo.

A rendere l’operazione potenzialmente concreta è il rapporto personale tra Dzeko e De Rossi, costruito negli anni condivisi alla Roma. Un legame forte, che potrebbe facilitare un dialogo qualora il giocatore decidesse di lasciare Firenze nella prossima sessione di mercato. Il Genoa rappresenterebbe una soluzione interessante per rilanciarsi, con un ruolo più centrale nel progetto tecnico.

De Rossi e la fiducia nei giovani: il nome di Pisilli

Accanto all’esperienza, De Rossi continua a dimostrare grande attenzione verso i giovani talenti. Un profilo che il tecnico segue da tempo è Niccolò Pisilli, centrocampista cresciuto nella Roma e considerato da sempre uno dei suoi pupilli.

Pisilli è già finito nel mirino di due o tre club di Serie A, segno di una crescita che non è passata inosservata. Molto dipenderà dalle scelte della Roma, attualmente concentrata su altre priorità di mercato e di gestione della rosa.

Roma Genoa occasione per parlare di mercato

Un primo confronto diretto potrebbe arrivare a breve, visto che Genoa e Roma si affronteranno all’Olimpico nei prossimi giorni. Un contesto ideale per avviare discorsi più concreti, soprattutto se il club giallorosso dovesse aprire alla possibilità di un prestito.

In caso di via libera da parte della Roma, il Genoa potrebbe trovarsi in una posizione privilegiata nella corsa a Pisilli, grazie alla stima personale di De Rossi e alla prospettiva di offrire al giocatore spazio e continuità.

Un Genoa sempre più ambizioso

Le mosse allo studio confermano l’intenzione di De Rossi di costruire un Genoa equilibrato, capace di unire esperienza, qualità e giovani in crescita. Che si tratti di un profilo navigato come Dzeko o di un talento emergente come Pisilli, il filo conduttore resta chiaro: alzare il livello competitivo della squadra e dare solidità a un progetto che guarda non solo al presente, ma anche al futuro.

