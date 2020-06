Torino, rottura del crociato in allenamento per Baselli: stagione finita

Il centrocampista granata si è infortunato sabato nel corso di una partitella in famiglia e ha riportato la frattura parziale del crociato. Per lui la stagione termina anzitempo.

La stagione calcistica non è ancora ripresa e già si deve registrare una brutta notizia in casa Torino.

ll mediano Daniele Baselli, infatti, ha riportano nella giornata di sabato,la distorsione del ginocchio con probabile interessamento parziale dei legamenti.

E’ stata fatale al giocatore un infortunio patito nella giornata di ieri nel corso di una partitella svolta con la squadra durante l’allenamento agli ordini di mister Longo.

Nella giornata di oggi si svolgeranno gli accertamenti di rito, ma appare comunque evidente che, anche in caso di interessamento solo parziale dei legamenti, la stagione di Baselli possa ritenersi conclusa anzitempo, considerato il molto probabile lungo stop che dovrà osservare, anche in assenza di intervento chirurgico.

Una pessima notizia, quindi, per Moreno Longo,che senza il centrocampista ex Cittadella si trova attualmente in rosa appena 4 mediani e ben 13 partite da affrontare nei prossimi 40 giorni.

