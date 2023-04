Torino-Roma, Juric e i tifosi rivedranno Belotti: “Pensavo che fosse un top player”

Sabato 8 aprile, alle 18:30 allo stadio Grande Torino si affronteranno Torino-Roma. Una partita speciale per rivedere l’ex capitano Andrea Belotti. Dopo 7 stagioni, 113 reti in 251 partite, il gallo ha salutato il Torino e i suoi tifosi. Un addio che ha lasciato l’amaro in bocca anche al tecnico Ivan Juric. Come lui stesso ha ammesso pensava che fosse un top player, oltre che essere un vero idolo per i tifosi. Un giocatore che ha onorato la maglia, con grinta e agonismo, senza mai togliere la gamba. Un senso di tremendismo granata che i tifosi avevano apprezzato, come del resto i bambini che si erano innamorati della sua classica esultanza del gallo, la cresta in terra piemontese era molto diffusa.

Andrea Belotti

Belotti non ha rinnovato il contratto e si è liberato a parametro zero, accettando le lusinghe della Roma. All’andata il destino è stato beffardo, tipica della storie fra ex giocatori. In una stagione in cui l’ex capitano del Torino ancora non ha segnato nessun gol, l’occasione propizia era capitata dal dischetto. Con il Toro in vantaggio per 1-0, Belotti ha voluto battere il calcio di rigore a tutti costi. Un giocatore come citava una canzone si giudica dal coraggio e dalla fantasia. Se sbaglia un rigore non deve aver paura. Belotti alla fine lo ha sbagliato, ma quel gesto, quella determinazione, ha diviso il popolo granata.

Juric ha sempre stimato il professionista e a queste tematiche non è interessato. Conferma che con Belotti ha avuto bel rapporto, di cui ha sempre apprezzato la disponibilità e l’abnegazione. Certo il saluto poteva essere diverso, ma in questo momento è concentrato sulla partita. Per battere la Roma, il Torino deve essere quasi perfetto.

Torino-Roma, Juric vorrebbe vincere: “Bisogna essere perfetti”

Juric da qui alla fine vorrebbe far bene, anche se in casa granata non ci sono particolati obiettivi da raggiungere. Il campionato è ancora lungo, mancano 10 giornate e per stimolare l’ambiente deve trovare sempre uno stimolo nuovo. Per battere la Roma, la squadra dovrebbe essere perfetta, ripetere la partita pareggiata contro il Sassuolo potrebbe non bastare. La squadra di Mourinho è una big, con dei giocatori di spessore e al minimo errore sa come punirti.

Ivan Juric (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Il Torino ritrova Karamoh che potrebbe essere alternato a Radonjic a sinistra, con Miranchuk e Vlasic a destra. Secondo il tecnico Juric la velocità dei trequartisti potrebbe sorprendere la retroguardia giallorossa. In attacco sicuro del posto, Tonny Sanabria che sta attraversando un buon momento di forma, capace di segnare 8 reti che rappresentano il suo record personale in Seria A. I numeri stagionali dicono che segna più di Belotti, ancora fermo a zero, ma è un paragone statistico, i tifosi sanno benissimo il vuoto che ha lasciato il gallo. Per questo motivo c’è tanta curiosità per come sarà accolto l’ex idolo della curva Maratona.