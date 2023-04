Torino-Roma 0-1, Mourinho: “Siamo terzi? Sicuri che non ridaranno i punti alla Juve? Siamo in Italia”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino.

La Roma di Josè Mourinho si gode il successo contro il Torino e il terzo posto conquistato in classifica ai danni delle milanesi.

Proprio lo Special One, ha commentato la prestazione dei capitolini in conferenza stampa dicendo che nonostante il risultato di 1-0, la squadra ha giocato nel miglior modo possibile.

Le partite si vincono quando segni un gol in più dell’avversario e l’obiettivo è centrare la vittoria. Mourinho, dunque, ribadisce quanto il risultato sia il vero e unico elemento di giudizio di una partita, nonché l’essenza del calcio, ovvero vincere e dare il massimo cercando di sfruttare tutte le proprie qualità.

Sulla classifica, Mourinho “punge” la situazione attuale che vede una classifica non ancora del tutto ufficiale visto che c’è da decidere il “caso Juventus”.

Alla domanda sul terzo posto in classifica, infatti, il tecnico portoghese ha ribadito di non essere sicuro di questa cosa proprio perché la Juventus potrebbe riottenere i 15 punti di vantaggio: “Siete sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Secondo me li riavrà, siamo in Italia. Dunque siamo quarti”, queste le parole di Mourinho in merito.

L’avversario che più preoccupa Mourinho è la Roma stessa perché vuole pensare come una grande squadra, senza buttare via le competizioni per pensare ad altre partite di campionato (e qui potrebbe esserci il chiaro riferimento di Mourinho all’eliminazione della Lazio dalla Conference League).

Ancora una volta, il tecnico capitolino evidenzia il fatto che la rosa ha dei limiti ma nonostante ciò bisognerà giocare almeno 3 partite a settimana.

Una cosa, però, è certa: la Roma darà il massimo anche nella spedizione europea dove giovedì, per i quarti di Europa League, la formazione capitolina verrà contrapposta al Feyenoord.

Altra frecciatina, nemmeno troppo nascosta, piazzata in conferenza stampa da Mourinho è quella con Antonio Cassano, che recentemente ha parlato dello Special One e del gioco della Roma. Il tecnico portoghese ha ricordato che Cassano ha giocato nel Real Madrid (venendo ricordato solo per la giacca della presentazione), nella Roma (dove vinse una Supercoppa senza giocare) e nell’Inter (dove non ha vinto nulla) citando anche Marko Livaja, giocatore con il quale, ai tempi dell’Inter, Cassano ebbe una discussione accesa.