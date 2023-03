Torino-Napoli 0-4, Spalletti: “Ho visto tanta fame in campo da parte dei miei calciatori. Osimhen straordinario. Di Lorenzo vero leader”

Il Napoli vince 4-0 contro il Torino grazie ad una doppietta di Osimhen, il rigore trasformato da Kvara ed il gol di Ndombelé. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il Napoli sorride anche prima della sosta per la Nazionale. Altra vittoria raggiunta, sul campo del Torino. Altra prestazione davvero straordinaria degli uomini di Luciano Spalletti. C’è stato di tutto in una partita che può considerarsi assolutamente perfetta. Luciano Spalletti è davvero orgoglioso di quanto visto. Ciò che ha colpito è stata la fame da parte dei calciatori.

La qualità che la sua squadra ha dimostrato si è vista in tutti i novanta minuti. Chi ha fame non prende sonno, ha ammesso il tecnico. Osimhen sempre tra i migliori. lo ha paragonato ad un drago a tre teste. Oggi doppietta per lui con un’altra delle sue incornate di testa, dopo quella straordinaria di mercoledì contro l’Eintracht. Tutti, però, hanno dimostrato grande maturità.

Merito di un leader come Di Lorenzo che già prima della partita ha caricato i suoi. Un rapporto sempre più idilliaco quello tra Kvara e Osimhen che sembrano aver trovato l’intesa vincente. Venti minuti anche per Simeone. Oggi è mancato il gol ma il Cholito ha sicuramente dato l’anima per la propria squadra. Anche con quattro gol, la squadra comunque non era ancora sazia di quanto stava producendo.

La risposta è stata davvero positiva da parte della squadra così come anche la prestazione ottima in Champions League. Adesso ci sarà la sosta dove finalmente i calciatori potrebbero rifiatare dopo un tour de force davvero compatto. Si riprenderà ad aprile dove c’è proprio il Milan che gli azzurri rivedranno anche ai quarti di Champions League.