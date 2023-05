Video Gol e Highlights Torino-Monza 1–1 , 34esima giornata di Serie A: Sanabria apre, Caprari la chiude.

Unico pareggio fin qui nella giornata. Fanno un piccolo passo in avanti entrambe, agganciano la Fiorentina all’ottavo posto in classifica. Per loro il campionato non ha più nulla da dire, con un posto di metà classifica che rappresenta un’amarezza per i granata. Discorso differente per i brianzoli che realizzano un ottimo piazzamento, comunque vada alla fine, per essere una neopromossa.

Partita che inizia con i granata che sono più propositivi, provano a costruire dei varchi nella difesa avversaria.

Però dopo un primo lancio di Ilic verso Vojvoda, con Di Gregorio che legge in anticipo ed esce, la partita attraversa una fase di studio.

Quando il periodo di tempo giunge alla metà della prima frazione prima vera occasione del match costruita dai padroni di casa. Il russo Miranchuk si rende protagonista, con un pallone ricevuto da Sanabria e un tiro preparato con il mancino che termina fuori dopo una deviazione brillante di Di Gregorio!

Tre minuti dopo risposta degli ospiti con Ciurria che salta Ilic e sfida Djidji all'uno contro uno. Poi dal limite dell'area scarica un forte rasoterra bloccato a terra da Milinkovic Savic. Ancora Ciurria pco dopo che riceve un pallone sulla destra, si gira e calcia con il sinistro sul secondo palo. Il portiere granata interviene un'altra volta e manda in angolo.

A dieci minuti dal termine Miranchuk ribadisce in porta dopo una conclusione di Vojvoda, ma l’arbitro ferma tutto, consulta il VAR e annulla la rete per un tocco di braccio ad inizio azione di Sanabria.

Al quarantaduesimo minuto granata in avanti con Vojvoda, il quale si aggiusta il pallone dal sinstro al destro, calcia con quest’ultimo sul primo palo, ma Di Gregorio è bravo ad intervenire e a mettere in angolo!

Torino-Monza. Quando siamo al primo minuto di recupero, Miranchuk sul fondo crossa al centro e Buongiorno colpisce di testa, con pallone che termina piuttosto largo alla sinistra di Di Gregorio!

Nell’ultimo minuto ancora grande azione dei granata con Miranchuk che serve con un assist perfetto Vojvoda, il quale di testa prova a raggiungere Sanabria. L’attaccante paraguaiano arriva a toccare prima la sfera, ma poi interviene Di Gregorio prima che possa effettuare il secondo tocco. L’arbitro, comunque, fischia un intervento irregolare ai danni del numero uno brianzolo. Quindi l’eventuale rete dei padroni di casa sarebbe stata annullata.

Termina il primo tempo a reti bianche, con un finale di marca granata.

VANTAGGIO DEL TORINO! Ripresa che inizia con la rete dei padroni di casa! Sanabria si fa trovare libero nell’area di rigore, riceve un assist di Vlasic e a tu per tu con Di Gregorio lo fredda!

Sette minuti più tardi ancora granata in avanti. Questa volta l’azione è propiziata da Vojvoda, il quale corre lungo l’out di sinistra, quindi prova una conclusione deviata da Izzo.

Al ventesimo arriva un’occasione concreta per i brianzoli! Allungo di Augusto, accompagna un’azione di Rovella, poi entra in gioco ricevendo un assist dall’italiano. Il brasiliano prova una conclusione, ma viene bloccato proprio poco prima di calciare in porta da pochi passi!

Ora la situazione è cambiata, il Monza mantiene il possesso di palla e prova a costruire occasioni da rete. Sono entrati anche due attaccanti nel team di Palladino! I brianzoli vogliono raddrizzare la situazione.

Al settantesimo minuto un sinistro piazzato di Carlos Augusto su calcio di punizione, ma la sfera viene deviata da Milinkovic Savic in calcio d’angolo!

Alla mezz’ora due occasioni per parte nel giro di pochi secondi. Prima i granata, con contropiede orchestrato da Rodriguez che conduce il pallone, arriva al limite dell’area, serve Miranchuk il quale con il mancino prova a colpire Di Gregorio. Quest’ultimo, con un ottimo colpo di reni, evita il raddoppio granata!

Petagna protegge la sfera, fa salire i suoi, vede Carlos Augusto arrivare sulla sinistra, lo serve. Il brasiliano spara un sinistro che esce largo alla destra di Milinkovic Savic!

A dieci minuti dal termine Gianluca Caprari aggancia un buon pallone al limite dell’area, calcia da distanza interessante, ma il portiere granata riesce a bloccare senza troppe difficoltà.

A sei minuti dalla fine Ciurria manda fuori di pochissimo una conclusione a giro di sinistro!

PAREGGIO DEL MONZA! Caprari riceve un assist di Stefano Sensi e poi lascia partire una conclusione con il sinistro che s’infila nell’angolo alla sinistra di Milinkovic Savic!

Proteste dei granata per un calcio di rigore non concesso. L’episodio si verifica in area di rigore dei brianzoli con Karamoh che serve in profondità Ricci, il quale va giù prima di calciare in porta davanti a Di Gregorio! Dopo una verifica con il VAR, l’arbitro decide che è tutto regolare!

In recupero scambio tra Bayeye e Adopo, con quest’ultimo che serve Karamoh in area di rigore. La torsione di quest’ultimo termina, però, fuori .

Partita che termina sul risultato di 1-1.

Marcatori: 46′ st Sanabria (T), 78′ st Caprari (M)

Assist: 46′ st Vlasic (T), 78′ st Sensi (M)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro (82′ st Bayeye), Ilic (76′ st Linetty), Ricci, Vojvoda; Miranchuk (76′ st Karamoh), Vlasic (76′ st Seck); Sanabria (82′ st Adopo). All. Juric.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì (8′ pt Marlon), Caldirola (78′ st Sensi); Birindelli (58′ st Caprari), Pessina, Machin (46′ st Rovella), Carlos Augusto; Ciurria, Valoti (57′ st Petagna); Mota. All. Palladino

Ammoniti: 44′ pt Carlos Augusto (M), 88′ st Karamoh (T), 94′ st Ricci (T)

Arbitro: Zufferli (Udine)