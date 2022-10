Torino – Juventus 0-1 , voti e pagelle: buon gioco sulle corsie laterali, una piccola boccata d’ossigeno

La Juventus prova a scrollarsi di dosso i suoi fantasmi.

Con una buona prestazione, i bianconeri di Max Allegri si portano a casa il primo derby della Mole stagionale sconfiggendo a domicilio il Torino di Ivan Juric, 0-1 con gol partita di Vlahovic al 74′.

Una piccola boccata d’osssigeno per i bianconeri dopo le recenti prestazioni, con il serbo torna grande protagonista al centro dell’attacco dopo le ultime evanescenti prestazioni.

L’ex viola si piazza letteralmente al centro della fase offensiva bianconera, e, cercatissimo dai compagni, fra Cuadrado a destra e il connazionale Kostic sulla corsia opposta, crea sempre lo scompiglio nella difesa avversaria.

Fino, appunto, alla deviazione decisiva su azione da calcio d’angolo battuto da Cuadrado dopo sponda aerea di Danilo.

Juve che finalmente inizia a funzionare in fase difensiva, dove rischia pochissimo, chiudendo bene gli spazi e costringendo i granata ai tiri da fuori, sempre fuori misura.

E funziona bene anche la mediana, dove i due laterali già sopra citati continuano a giganteggiare, agendo bene anche in fase di rottura del gioco avversario.

E dove si ritrova un ottimo Locatelli, il quale, già in gol a decidere il derby nel passato campionato, sfiora la marcatura in almeno 2 ottime occasioni, in entrambi i casi stoppato dall’ottimo Vanja Milinkovic-Savic.

Una vittoria che è una seppur temporanea panacea per i bianconeri.

Che saranno attesi da un fine anno di fuoco, fra le due sfide di Champions contro Benfica e PSG nelle quali anche una doppia vittoria potrebbe non bastare per il prosieguo nella competizione, e la doppia sfida casalinga di campionato contro Inter e Lazio che chiuderà il 2022 bianconero.

Voti e pagelle

Danilo, voto 6.

Si riprende un pò di scena coprendo bene in difesa e con un comportamento propositivo in attacco, con annessa sponda che fa da assist per il gol di Vlahovic.

Cuadrado, voto 6.5

Il solito moto perpetuo sulla corsia destra e il solito dispensatore di palloni, compreso quello che, da calcio d’angolo, propizia il gol vittoria.

Kostic, voto 6.5

Fa eco al collega sulla corsia opposta, piazza diversi palloni pericolosi, per poco non manda in gol ora Locatelli, ora Vlahovic, ora Kean.

Vlahovic, voto 6.5

Si riprende l’attacco bianconero, piazzandovisi letteralmente al centro, e prova a capitalizzare ogni pallone che gli viene recapitato, riuscendoci con quello decisivo.

Locatelli, voto 6.5

Imita il collega in attacco piazzandosi quasi letteralmente al centro della mediana, di cui si accolla sulle spalle il peso, guidando i contrattacchi per vie centrali e sfiorando in più occasioni il bis del gol con cui aveva deciso il derby dello scorso campionato.