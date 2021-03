Torino-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 14-03-2021

Domenica 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino – Inter, gara valida per la 27° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

La capolista Inter va alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva andando ospite del Torino bisognoso di punti salvezza. I nerazzurri vogliono proseguire la corsa Scudetto, i Granata uscire dalla zona retrocessione. Conte non avrà Vidal e Kolarov, in forse Eriksen. Nicola senza Singo, Nkoulou e Rincon. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la sofferta ma importante vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro l’Atalanta, l’Inter continua la sua marcia al’obiettivo Scudetto provando ad andare a prendersi 3 punti contro un Torino in difficoltà e per questo temibile.

La prestazione della squadra di Conte contro la Dea non è stata delle migliori, un Inter spaventata e che non ha espresso un gioco propositivo. Contro il Toro i nerazzurri dovranno tornare all’equlibrio di idee e di testa che li ha portati in testa alla classifica.

Stagione deludente per i Granata che hanno visto l’avvicendarsi tra Giampaolo e Nicola sulla panchina. Seppur con due partite da recuperare (contro Sassuolo e Lazio), il Toro è al terzultimo posto a 20 punti, avendo conquistato dopo 24 giornate 10 sconfitte, 11 pareggi e solo 3 vittorie.

I Granata arrivano dal KO subito a Crotone, precedente all’ultimo successo 0-1 contro il Cagliari. Nelle precedenti nove partite il Torino ha poi pareggiato 6 volte e perso solo una volta, a Milano 2-0 contro il Milan.

Dove vedere Torino – Inter in diretta tv-streaming

Torino – Inter si giocherà domenica 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 27° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Il match sarà disponibile per i clienti Sky anche su Sky Go. Disponibile anche su Now Tv.

Precedenti e statistiche di Torino – Inter

Secondo confronto stagioanle tra Torino e Inter. L’andata di campionato terminò 4-2 in rimonta per l’Inter a San Siro. I Granata chiusero in vantaggio il primo tempo su gol di Zaza e raddoppiarono nella ripresa con Ansaldi su rigore. Rimonta nerazzurra firmata dalla doppietta di Lukaku e dai gol di Sanchez e Lautaro Martinez. L’ultimo scontro avvenuto al Grande Torino vide l’Inter imporsi 3-0 sui Granata: reti di de Vrij, Lautaro Martinez e Lukaku.

Probabili formazioni di Torino – Inter

Conte dovrà fare a meno di Vidal infortunato e che rientrerà dopo la sosta e di Kolarov, vittima di affaticamento muscolare. Condizioni da valutare per Eriksen, che però dovrebbe essere regolarmente convocato.

Nessun turnover per l’Inter che schiera Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar. Sugli esterni Perisic e Hakimi. Brozovic e Barella a centrocampo con l’unico avvicendamento di Gagliardini, non dovesse farcela Eriksen. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Nicola ha parzialmente recuperato degli uomini tra Covid e infortunati ma resta con gli indisponibili Singo e Nkoilou e lo squalificato Rincon. Belotti è tornato negativo ma il capitato Granata partirà dalla panchina.

Granata che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Sirigu in porta, difesa con Izzo, Lyanco e Buongiorno. Sugli esterni Vojvoda e Ansaldi, in mediana Lukic e Mandragora, ballottaggio tra Gojak e Baselli. In attacco sicuro Zaza, ballottaggio per una maglia tra Bonazzoli e Sanabria.

TORINO (3-5-2): SIRIGU, IZZO, LYANCO, BUONGIORNO, VOJVODA, LUKIC, MANDRAGORA, GOJAK, ANSALDI, ZAZA, SANABRIA

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, PERISIC, BARELLA, BROZOVIC GAGLIARDINI, HAKIMI, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS