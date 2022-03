Torino-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Tutte finali dalla prossima, con però più tempo durante la settimana”

Termina 1-1 il match tra Torino e Inter valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Negli istanti finali Sanchez riprende il vantaggio granata firmato Bremer.

Sulla partita: “Primo tempo meglio il Torino, eppure delle occasioni le abbiamo create. Nel secondo tempo siamo rientrati bene, ma non abbiamo finalizzato e nella seconda metà della ripresa siamo andati a calare. Non lo accetto da una squadra che punta allo scudetto”.

Assenze: “Aver perso forze, energie e giocatori nell’ultima partita contro il Liverpool ci è pesato molto. Brozovic e De Vrij sono fondamentali per noi. Ora arriva un po’ di riposo fisico in più, ma le partite diventano più intense. Sono tutte finali, inclusa quella con il Milan in Coppa Italia”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Periodo nero: “6 punti nelle ultime 6 descrivono al meglio le difficoltà di queste settimane. Siamo stanchi, sia fisicamente che mentalmente, ma il tempo in più che ora avremo a disposizione gioverà dalla nostra”.

Lotta scudetto: “Qualcuno li davanti ha avuto più tempo per allenarsi, prepararsi e giocare. Noi no, ma siamo stati bravi a ribaltare comunque quei pronostici di inizio stagione che ci vedevano già battuti. Sarà una lunga gara”.

Rigore negato al Torino: “A voi le valutazioni, non sta a me giudicare l’operato dell’arbitro, anche perché quando l’ho fatto sono stato squalificato per più giornate”.

