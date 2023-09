Torino-Genoa 1-0, Juric esalta Radonjic: “È un artista. Vincere così è bellissimo”

Il Torino conquista i primi tre punti contro il Genoa con una prodezza di Radonjic al 94′, sbloccando una partita avara di occasioni. Un segnale positivo per mister Juric estremamente sorridente a fine partita.

Ivan Juric, allenatore del Torino – StadioSport.it

Con una magia di Radonjic in zona Cesarini il Torino ha battuto il Genoa per 1-0. Mister Juric a fine partita si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare la sofferta vittoria: “Vincere così è un bellissimo segnale, perché in passato nei finali di partita abbiamo perso 18 punti”.

Radonjic. “Alla fine Rado è stato perfetto. Lui è un’artista, ha un talento smisurato in certe situazioni: un allenatore vorrebbe vederlo sempre che riesce a fare queste cose qua. Questa volta ha fatto veramente un grandissimo gol, poi è un bravo ragazzo, particolare“

🎙️| JURIC



"Radonjic ha fatto un gol da artista. Vittoria di squadra importante: finalmente siamo noi a fare festa all’ultimo minuto"



👉 https://t.co/2EZ4S4RXdm#SFT | #TorinoGenoa pic.twitter.com/GoIYKWEDab — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 3, 2023

Torino rivedibile ma con certi attributi, Juric non ha dubbi

Dopo la pesante sconfitta per 4-1 a San Siro contro il Milan, Juric aveva manifestato delusione e amarezza. Con il Genoa la prestazione non è stata particolarmente brillante. La manovra ancora non è fluida, ma su una cosa Juric è sicuro: “Dal punto di vista umano, i ragazzi meritano 10 in pagella. Non siamo stati brillanti perché il Genoa si chiuso molto. Ma ha giocato solo il Toro. Siamo stati sempre concentrati e perfetti come partecipazione emotiva”.

Zapata. Il grande colpo di mercato di Cairo ha giocato subito dal primo minuto, nonostante avesse fatto solo 2 allenamenti. Juric ha commentato così la sua prova, durata 64 minuti: “Zapata ci ha portato entusiasmo e carisma. Dobbiamo abituarci a lui e alle sue caratteristiche che sono diverse da quelle di Sanabria. Possiamo giocare anche con le due punte, le soluzioni non mancheranno.”