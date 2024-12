Video Gol Highlights Torino-Bologna 0-2 : Sintesi 21-12-2024

Video Gol e Highlights Torino-Bologna 0-2 , 17° Giornata Serie A: Dallinga e Pobega danno la vittoria ai felsinei.

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta ad Empoli, il Torino non riesce a dare continuità ai propri risultati. Altra sconfitta pesante, nei cospetti di un Bologna che sta ritrovando lo smalto dello scorso anno. Li vede a 28 punti con una partita da recuperare e quindi potenzialmente in zona Europa League, ma vicino alla Champions.

Torino-Bologna, 17° giornata di Serie A

Sintesi di Torino-Bologna 0-2

Match che inizia con i padroni di casa che si rendono subito pericolosi dalle parti di Ravaglia. Karamoh si libera per colpire di testa da un corner battuto da Marcus Pedersen, ma la sfera esce di molto sulla destra!

Al sesto minuto c’è un reclamo dei giocatori felsinei per un presunto fallo da rigore per atterramento. In un primo momento il direttore di gara afferma non vi sia nulla, poi richiamato dal VAR assegna il calcio di rigore agli ospiti!

Dal dischetto va Santiago Castro, ma la sua conclusione viene respinta splendidamente da Milinkovic Savic. Sulla ribattuta altra chance per i felsinei con Pobega, ma il suo tiro viene bloccato ancora una volta dall’estremo difensore granata.

Dopo i primi dieci minuti nei quali si creati i presupposti per lo sblocco del match dall’iniziale punteggio a reti bianche, ora la partita è in una fase di rilassamento.

Al ventunesimo minuto di gioco Adam Masina colpisce di testa sotto la traversa, trovando un attento Ravaglia a rispondere.

Superata da poco la metà della prima frazione Borna Sosa va alla conclusione di prima intenzione, ma l’esito è molto largo sulla destra.

Passano ancora dieci minuti nei quali le due formazioni non riescono a rendersi pericolose nelle rispettive aree avversarie. Nessuna delle due pare dare la sensazione di sbloccare il risultato. Al quarantunesimo minuto il computo dei tiri totali è 5, di cui due soli nello specchio della porta ed entrambi ad opera degli emiliani.

Un match difficile da prevedere gli esiti finali, visto che le due squadre potrebbero fare di più, ma non sembrano in grado di agire. Yann Karamoh, allo scadere del primo tempo, prova a farsi vedere in area dopo un paio di dribbling, ma Ravaglia esce con tempismo è blocca il suo tentativo.

Al terzo minuto di recupero Benjamin Dominguez riesce a superare il diretto avversario e tirare un missile dal limite. Vanja Milinkovic-Savic riesce a vedere partire il tiro all’ultimo minuto, ma con un ottimo balzo evita che possa terminare alle sue spalle, nell’angolino basso di destra!

L’arbitro pone fine al primo tempo sul punteggio a reti bianche. Ripresa che inizia con le due formazioni che faticano a costruire azioni importanti. Il copione, rispetto alla prima frazione, non è cambiato.

Al quinto minuto ci provano Karamoh e Sanabria, dopo uno scambio veloce, ma Ravaglia intuisce tutto e blocca l’azione. Dieci minuti più tardi Remo Freuler mette un cross al centro dell’area per Santiago Castro, il quale effettua un colpo di testa che finisce fuori.

Un minuto più tardi clamorosa occasione per i felsinei. Tommaso Pobega prova una conclusione dalla distanza, ma sfortunatamente per lui la palla si schianta contro la traversa!

A metà della ripresa Remo Freuler calcia dalla distanza dopo aver ricevuto un assist dal compagno, ma viene bloccato dalla difesa avversaria.

Un minuto più tardi Che Adams, per i padroni di casa, prova una conclusione che viene bloccata dalla difesa emiliana. Quindi al settantesimo Samuele Ricci riceve un pallone da calcio d’angolo, qundi calcia al limite dell’area, ma viene fermato da uno dei difensori avversari

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Juan Miranda serve un pallone a Thijs Dallinga, il quale di prima intenzione tira una sassata nell’incrocio alto di sinistra!

Dopo tre quarti di partita il computo dei tiri in porta dice nessuno per i granata e quattro per i felsinei.

RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Pobega effettua una conclusione rasoterra che passa sotto una selva di gambe e si addormenta in porta!

Non accade più nulla fino alla fine. Il fischio finale dell’arbitro sancisce la vittoria degli emiliani

Highlights e Video Gol di Torino-Bologna 0-2

Tabellino di Torino-Bologna 0-2

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (35′ Vojvoda), Maripan, Masina, Pedersen; Gineitis (63′ Nikola Vlasic), Linetty (63′ Ivan Ilic), Ricci, Sosa; Karamoh (79′ Alieu Njie), Sanabria (63′ Che Adams). All. Vanoli

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda (79′ Lykogiannis); Pobega, Freuler; Ferguson (46′ Giovanni Fabbian), Odgaard (89′ Nicolo Casale), Dominguez (46′ Riccardo Orsolini); Castro (70′ Thijs Dallinga). All. Italiano

ARBITRO: Piccinini (Forlì)

GOL: 71′ Thijs Dallinga (B), 80′ Pobega (B)

ASSIST: 71′ Juan Miranda (B)

AMMONITI: 74′ Juan Miranda (B), 85′ Remo Freuler (B)

ESPULSIONI: –

NOTE: cinque minuti di recupero al termine della prima frazione, sei nella ripresa

