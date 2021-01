Calciomercato Juventus: idee Tolisso e Zirkzee

Tolisso Zirkzee Juventus. I bianconeri continuano a non fermarsi per quanto riguarda il mercato invernale. Centrocampo ed attacco sono i due reparti da potenziare per la squadra di Andrea Pirlo. Ritorna il vecchio pallino di Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Sempre dei bavaresi piace anche il giovane attaccante Joshua Zirkzee che potrebbe lasciare la Bundesliga.

Tanta carne sul fuoco per la Juventus che, insieme al Milan, sembra la più attiva sul calciomercato. Dopo le voci riguardanti uno scambio tra Edin Dzeko e Federico Bernardeschi, continuano ad affiorare nuovi nomi. I bianconeri sono sempre alla ricerca di una nuova punta da inserire nello scacchiere di Andrea Pirlo che ha bisogno di nuovi innesti. Si erano fatte avanti tantissime ipotesi per l’attacco.

Si era parlato di un contratto di sei mesi per Fabio Quagliarella o addirittura di Graziano Pellé. La suggestione si chiama sempre Gianluca Scamacca ma il Sassuolo continua ad opporre resistenza. Svanita anche l’ipotesi di Arek Milik che è andato al Marsiglia, la Juve decide di guardare un attimo all’estero, in particolar nella Bundesliga.

Tolisso Zirkzee Juventus, possibile l’idea prestito

L’asse tra Juve e Bayern Monaco è sempre più caldo che mai. I rapporti sono sempre ottimi visto che la Juve ha mandato Douglas Costa in prestito proprio ai bavaresi. Ma non è del brasiliano che la società bianconera vuole parlare. L’ogetto della discussione sono i due gioielli del Bayern che piacciono molto alla dirigenza piemontese.

Il primo è Corentin Tolisso, da tempo nel mirino del club della Continassa. Il centrocampista francese era una delle prime scelte per la Juventus visto il poco utilizzo nel Bayern. L’infortunio lo ha penalizzato tanto ed è per questo che l’ex Lione non è mai riuscito a conquistarsi un posto da titolare. I bavaresi difficilmente lo lascerebbero partire a zero già ora, ma la Juve non molla di un centimetro.

Stesso discorso anche per Joshua Zirkzee, un classe 2001 davvero promettente. Anche l’attaccante olandese non è indispensabile per Hans-Dieter Flick ed ha giocato solo 12 partite realizzando 4 reti. Per questo motivo che Zirzkzee starebbe meditando di lasciare la Germania e l’Italia potrebbe essere una buona meta. In passato anche il Parma si era fatto avanti per lui.

La Juve non potrebbe garantirgli una maglia da titolare né tantomeno lo acquisterebbe a titolo definitivo. L’idea dello scambio sembrerebbe avere la meglio. Il Bayern Monaco, però, è un cliente ostico con cui trattare e di certo non accetterebbe lo scambio anche perché i tedeschi pensano molto anche al futuro. La Juventus spera davvero che qualcosa possa cambiare nell’ultima settimana di mercato.

