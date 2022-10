Tiro a volo, Mondiali skeet Osijek 2022: un oro e un argento per l’Italia negli eventi a squadre

Tiro a volo, Mondiali skeet Osijek 2022, doppia medaglia per l’Italia negli eventi a squadre: il terzetto maschile, composto da Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Elia Sdruccioli batte in finale gli Stati Uniti aggiudicandosi il titolo. Rivincita degli “States” nell’evento femminile, in cui le nostre Diana Bacosi (campionessa individuale e mixed team), Chiara Cainero e Chiara Di Marzantonio cedono al terzetto americano.

Si chiude con una doppia gioia il Mondiale di skeet per l’Italia: a Osijek (Croazia), la squadra azzurra conquista un oro e un argento negli eventi a squadre. Il terzetto maschile, composto da Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Gabriele Rossetti batte in finale gli Stati Uniti, che gareggiavano con Dustan Taylor, Christian Elliott e Vincent Hancock (cinque volte campione del mondo e argento individuale in questa rassegna).

Dopo i primi due parziali assolutamente dominati, dove i nostri portacolori non sbagliano neanche un colpo (15/15) e ringraziano per i tre errori di Taylor, gli Stati Uniti si rifanno sotto. Nella terza manche sbagliano Sdruccioli (due volte) e Rossetti, mentre nella quarta è Cassandro a tradire, sull’ultimo piattello. Gli americani non sbagliano nulla, e portano la sfida sul quattro pari.

Nell’ultima manche, quella decisiva, si registra ancora un errore di Tammaro e Sdruccioli sugli ultimi piattelli, ma gli americani sbagliano anch’essi due volte, con Hancock ed Elliott, mandando dunque la sfida agli shootoff.

Qui è l’Italia a dimosrearsi più fredda, colpendo dodici piattelli rispetto agli undici degli avversari. Gli ultimi due bersagli vengono infranti da Gabriele Rossetti, che si rifa, complice anche l’argento conquistato nel mixed team, della mancata qualificazione all’evento olimpico.

Le due Nazionali, maschile e femminile, di skeet festeggiano le medaglie conquistate con il preparatore atletico Fabio Partigiani. Foto dal sito ufficiale FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo)

Nel femminile, la squadra capitanata dalla campionessa del mondo Diana Bacosi, che comprendeva anche Chiara Cainero e Chiara Dimarzantonio, si è dovuta arrendere proprio al terzetto americano, composto da Jo Dania Vizzi, Austen Jewell Smith, Samantha Simonton. Gara molto meno combattuta, che si è chiusa con un netto 6-0 delle americane, capaci di totalizzare un 43/45 (unici errori di Simonton, ultimo piattello della prima manche, e Vizzi, ultimo piattello della seconda manche). L’Italia fa registrare un 33/45 ben distante dalla precisione avversaria.

Prova viziata dagli errori di Dimarzantonio e Bacosi (sei per entrambe). La campionessa del mondo accusa un black-out nell’ultima serie, dove manca tutti i cinque piattelli a disposizione. Ciò non toglie nulla al suo grande Mondiale, chiuso con due ori e un argento al collo.

Mondiali di tiro a volo che vedono l’Italia in vetta al medagliere con quattordici metalli conquistati, nove dal trap, dove a brillare sono state in particolar modo le selezioni giovanili, e cinque dallo skeet. La differenza dagli avversari più accreditati (USA e Gran Bretagna, con rispettivamente nove e otto medaglie), è stata notevole, e un ulteriore incoraggiamento discende dalla consapevolezza che si sarebbe potuto fare anche qualcosa in più.