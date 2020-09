Tennis, WTA Strasburgo: Ostapenko elimina Bertens, soffre ma avanza Sabalenka

Ultima tappa prima del Roland Garros (al via ufficialmente domenica con gli incontri di primo turno, oggi con i tabelloni) il torneo WTA di Strasburgo è l’ultima occasione per mettere partite sulle gambe prima del grande evento.

Successo in rimonta, anche se viziato solo in parte dal ritiro dell’avversaria, per la campionessa dell’edizione 2017 del Roland Garros, la lettone Jelena Ostapenko, alla continua ricerca del tennis che le ha permesso un assolo tanto grande e ora accompagnata dal nuovo allenatore Thomas Hogstedt.

Ostapenko, dopo aver perso il primo set contro l’olandese Kiki Bertens (2-6 6-4 4-2 ritiro), ha innalzato il livello del suo gioco e, limitando i doppi falli, importante problema nelle sue ultime uscite, ha trascinato l’incontro al terzo scappando avanti anche di un break prima di beneficiare dell’abbandono dell’avversaria.

Nei quarti di finale, in programma quest’oggi, l’ex top ten sfiderà la giapponese Nao Hibino che, dopo aver eliminato Sloane Stephens all’esordio, ha piegato anche la kazaka Zarina Diyas in due set (7-5 6-3).

Nella parte bassa del tabellone, invece, successo a sorpresa per la ceca Katerina Siniakova che, in due set, prendendosi la rivincita dell’incontro perso ad inizio anno a Shenzhen, ha avuto la meglio sulla russa Ekaterina Alexandrova (6-2 6-4), numero sette del seeding.

Per lei adesso ci sarà la numero quattro del tabellone Aryna Sabalenka che, in rimonta, in tre set, ha trovato la vittoria contro la russa Anna Blinkova (1-6 6-4 6-2) sconfitta dopo quasi due ore di faticosa battaglia.

Per quanto riguarda gli altri quarti di finale occhi puntati sulla numero due del seeding Elina Svitolina di fronte alla svizzera Jil Teichmann e sulla giovane kazaka Elena Rybakina opposta, invece, alla cinese Shuai Zhang.

QUI, per il tabellone aggiornato del WTA International di Strasburgo.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi.

