Tennis, WTA: Pliskova si ripete a Brisbane, Williams conquista Auckland

Una conferma ed un grande, atteso, ritorno. Il circuito femminile aggiunge due nuove campionessa ad Ekaterina Alexandrova, vincitrice a Shenzhen, in questa prima settimana dell’anno.

WTA BRISBANE

Proprio come dodici mesi fa Karolina Pliskova inizia la sua stagione con il botto trionfando nel WTA Premier di Brisbane e conquistando quello che, per lei, è il terzo successo nell’evento.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Brisbane Tennis)

La tennista ceca, dopo aver salvato un match point in una semifinale super avvincente contro Naomi Osaka, ha dovuto sudare pure in finale prima di avere la meglio, in tre set, della statunitense Madison Keys (6-4 4-6 7-5).

Per Pliskova, ex numero uno del mondo ma ancora alla caccia del primo successo in un major, si tratta del migliore dei modi per iniziare la sua stagione e per prendersi un posto da attesa protagonista nell’imminente Australian Open.

Inoltre, con questo terzo titolo a Brisbane, raggiunge quota 16 tornei messi in bacheca, numeri da grande campionessa, da anni ormai stabilmente nei piani alti, se non altissimi, della classifica mondiale, ma alla quale manca ancora l’ultimo grande passo, ovvero uno slam.

WTA AUCKLAND

Chi di slam se ne intende e proverà a Melbourne a conquistare il tanto dannato titolo numero 24 è invece la campionessa del WTA International di Auckland, ovvero Serena Williams.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

La statunitense, ex numero uno del mondo, ha vinto il primo torneo dopo tre anni, il primo da quando è diventata mamma, riuscendo così a trionfare in eventi del circuito maggiore nell’arco di ben quattro decadi, a ventuno anni di distanza dai primi successi del 1999.

Ad Auckland, Williams ha trovato soprattutto nelle fasi finali del torneo una condizione ottimale, in continua crescita e, nell’atto conclusivo, ha piegato in due set la resistenza della connazionale Jessica Pegula (6-3 6-4), protagonista comunque di una buona settimana.

