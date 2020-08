Tennis, WTA Palermo: ecco il primo tabellone dopo la sospensione, si parte con le qualificazioni

Ore 16.00 del 1 agosto 2020, a Palermo il circuito del grande tennis è pronto a riaprire i battenti dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria che, dallo scorso 8 marzo, ha bloccato tutti gli eventi in programma.

Nel caldo sabato pomeriggio siciliano saranno gli incontri di qualificazioni ad inaugurare questa ripresa del tennis ad alti livelli, in un torneo che può contare sulla presenza di ben 8 top 30, oltre a nomi importanti esclusi dal seeding come Mladenovic e Kasatkina (entrambe ex top 10), e almeno su 4 tenniste italiane.

Dopo Camila Giorgi e Jasmine Paolini, entrate direttamente in tabellone grazie alla loro classifica attuale, ed in seguito ad alcuni forfait, saranno ai nastri di partenza, già nel main draw, anche Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, entrambe accreditate di una wild card.

Numerose italiane saranno poi al via, già da quest’oggi, nel tabellone cadetto del torneo di Palermo, come Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan, Martina Di Giuseppe e le quattro wild card Federica Bilardo, Dalila Spiteri, Melania Delai e Matilde Paoletti.

Spicca il derby tutto azzurro tra le due più quotate tra le italiane nelle qualificazioni, ovvero Gatto-Monticone e Trevisan, mentre si preannuncia equilibrata la sfida tra la Di Giuseppe, che lo scorso anno di questo periodo riuscì ad issarsi fino alla semifinale del WTA di Bucarest, e la francese Paquet.

Decisamente più proibitive, sulla carta, le sfide delle giovani wild card con Paoletti opposta alla numero uno del seeding, la russa Gracheva, Delai di fronte alla numero due, la spagnola Bolsova e Bilardo contro la numero quattro, la francese Dodin.

Complicato anche l’esordio per Spiteri che, invece, incrocerà la racchetta contro la romena Ruse anche se fare pronostici, dopo un periodo di inattività così lungo ed in seguito ad un periodo tanto complicato quanto straordinario, appare difficile come mai.

WTA PALERMO, PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONI ITALIANE

(1) Varvara Gracheva – (WC) Matilde Paoletti

Giulia Gatto-Monticone – Martina Trevisan

Elena-Gabriela Ruse – (WC) Dalila Spiteri

(2) Aliona Bolsova – (WC) Melania Delai

Martina Di Giuseppe – Chloe Paquet

(4) Oceane Dodin – (WC) Federica Bilardo

