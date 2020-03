Tennis, WTA: Kasatkina piega Giorgi a Lione, avanza a fatica Kenin

Prima di gettarsi a capofitto nel Sunshine Double, la prestigiosa accoppiata sul cemento americano formata dai tornei di Indian Wells e Miami, il circuito WTA fa tappa nel nuovo evento indoor di Lione e nel torneo messicano di Monterrey che, fino alla scorso anno apriva, invece, il mese di aprile.

WTA LIONE

Nel torneo francese, alla sua prima edizione, esce di scena nei quarti di finale l’unica azzurra al via, ovvero Camila Giorgi che, in tre set, ha ceduto alla russa Daria Kasatkina (6-2 4-6 6-2), ex top ten, ma per la prima volta in una semifinale WTA dall’ottobre del 2018.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Oggi la russa se la vedrà, per ritornare a giocare una finale nel circuito maggiore, contro la tedesca Anna-Lena Friedsam che, dopo aver sorpreso al secondo turno la numero due del tabellone Kristina Mladenovic, ha rimontato in tre set la slovacca Viktoria Kuzmova (3-6 7-6 6-2).

Nella parte alta del tabellone, invece, avanza ancora a fatica la grande favorita del torneo, la campionessa di Melbourne Sofia Kenin che, in tre set, ha piegato la resistenza della francese Oceane Dodin (6-1 6-7 6-2).

In semifinale per lei ci sarà la sfida contro le belga Alison Van Uytvanck, testa di serie numero cinque, che in due set, piuttosto comodamente, ha avuto la meglio su un’altra francese, la numero tre Caroline Garcia (6-2 6-2).

WTA MONTERREY

Prima semifinale, in una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, per Elina Svitolina, numero uno del seeding messicano e vincente, nella notte, in due set, in un’insidiosa sfida contro la giovane canadese Leylah Fernandez (6-4 7-5), finalista domenica ad Acapulco.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Ora per la tennista ucraina ci sarà l’incrocio contro l’olandese Arantxa Rus, da diversi anni sul circuito ma alla prima semifinale della carriera, centrata dopo un successo super comodo contro la svedese Rebecca Peterson (6-1 6-1).

Nella parte bassa del tabellone, continua la corsa per la numero due del main draw, la britannica Johanna Konta che, giunta a Monterrey senza vittorie, si è issata fino alle semifinali, ieri vincente in tre set molto combattuti contro la giovane russa Anastasia Potapova (6-7 6-3 7-6).

Ora per lei ci sarà la ceca Marie Bouzkova che, nel primo match della giornata, ha avuto la meglio in due set sulla cinese Yafan Wang (6-2 7-5).

©RIPRODUZIONE RISERVATA