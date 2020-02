Tennis, WTA Doha: Anisimova e Bertens già agli ottavi, vince ancora Rybakina

Archiviato il WTA Premier di Dubai con la vittoria di Simona Halep ai danni di Elena Rybakina, il circuito WTA ospita un altro evento molto prestigioso per terminare il mese di febbraio, ovvero il Premier 5 di Doha.

Nella giornata di ieri due giocatrici hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale e si tratta della statunitense Amanda Anisimova e dell’olandese Kiki Bertens, entrambe vittoriose in due set sul cemento del Qatar.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

La giovane statunitense, dopo aver superato, sempre in due set, domenica, la russa Ekaterina Alexandrova, ha ottenuto la terza vittoria della carriera contro una top ten grazie al netto successo contro Elina Svitolina (6-3 6-3), numero cinque del tabellone.

Bertens, invece, accreditata della settima testa di serie, ha sconfitto, nel suo esordio nel torneo, la ceca Karolina Muchova (6-2 6-4) in poco più di ottanta minuti di gioco qualificandosi, come detto, per gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda, invece, gli incontri di primo turno, continua a vincere in questo 2020 la kazaka Elena Rybakina che, nonostante la stanchezza per il poco tempo di riposo a disposizione dopo la finale di Dubai, ha eliminato in tre set la romena Sorana Cirstea (3-6 6-3 6-1).

Buona la prima anche per la giovane ucraina Dayana Yastremska che ha sconfitto la belga Kirsten Flipkens (6-2 6-4) prenotando un interessantissimo secondo turno contro la campionessa di Melbourne Sofia Kenin, così come per la greca Maria Sakkari, numero quindici del main draw e a segno contro Julia Goerges (6-4 6-3).

Subito fuori, invece, diverse teste di serie a partire dalla numero dieci Petra Martic che si è fatta rimontare dalla ceca Barbora Strycova (4-6 6-1 6-2), fino alla numero dodici Marketa Vondrousova e alla numero tredici Alison Riske superate rispettivamente dalla cinese Saisai Zheng (1-6 6-3 6-2) e dalla statunitense Jennifer Brady (7-6 1-6 7-6) in tre set.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Infine, buon esordio per l’estone Anett Kontaveit a segno in due set contro la lettone Anastasia Sevastova (6-4 7-6), per la rediviva ex numero due del mondo Vera Zvonareva, vincente contro Su-Wei Hsieh (6-4 6-4) e per la spagnola Carla Suarez Navarro comodamente avanti contro la cinese Shuai Zhang (7-5 6-0).

