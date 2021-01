Tennis, WTA: Cocciaretto e Paolini al secondo turno, fuori Trevisan ed Errani

Bilancio che sorride a metà per le azzurre nella prima giornata di una settimana super intensa che a Melbourne, uno dopo l’altro, metterà in scena ben sei eventi, tre WTA 500, due ATP 250 e l’ATP CUP.

Nella notte tra sabato e domenica hanno aperto i battenti due dei tre main draw WTA previsti, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic con numerose protagoniste già al via, in attesa, però, delle principale favorite, tutte accreditate di un bye al primo turno.

Capitolo azzurre che si conclude con due vittorie e due sconfitte, con Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini brave a centrare l’accesso al secondo turno, la prima al termine di una spelendida rimonta, con tanto di match point annullato, ai danni della cinese Zhu Lin (0-6 6-3 7-5), l’altra più nettamente contro la canadese Rebecca Marino (7-6 6-3).

Nel prossimo turno Cocciaretto incrocerà la racchetta contro la numero tre del suo tabellone, la ceca Karolina Pliskova mentre Paolini, nell’altro main draw, sfiderà la testa di serie numero dieci, la cinese Qiang Wang.

Nulla da fare, invece, per Martina Trevisan, sconfitta in volata dall’ex top ten Andrea Petkovic (6-1 3-6 7-5) e per Sara Errani, piegata alla distanza, nella sfida addirittura tra ex top five, dalla lettone Jelena Ostapenko (4-6 6-3 6-1) che ha vinto dieci degli ultimi undici giochi del match.

Tra gli altri interessanti risultati nel day one, vittoria facile e veloce per Venus Williams ai danni dell’olandese Arantxa Rus (6-1 6-3) con un’affascinante sfida adesso, al secondo turno, tra campionessa slam contro Petra Kvitova, mentre cede appena due giochi la ceca Marie Bouzkova per eliminare l’australiana, ex top five, Samantha Stosur (6-2 6-0).

Buona la prima anche per la francese Caroline Garcia e per la russa Daria Kasatkina, reduci da alcune stagioni difficili e alla ricerca di una nuova linfa in questo 2021, vincenti, intanto, rispettivamente contro l’australiana Arina Rodionova (6-3 6-4) e la romena Mihaela Buzarnescu (6-1 6-1).

Domani, invece, esordi di un certo prestigio con Simona Halep, Serena Williams, Karolina Pliskova, Elina Svitolina tutte in campo in un programma davvero scintillante al quale prenderà parte anche Camila Giorgi attesa dalla giovane francese Clara Burel nel suo primo turno.

QUI, per il tabellone completo del WTA 500 di Melbourne Gippsland Trophy.

QUI, per il tabellone completo del WTA 500 di Melbourne Yarra Valley Classic.

