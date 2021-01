Tennis, WTA Abu Dhabi: sorteggiato il main draw, Trevisan apre contro Putintseva, insidia Fernandez per Paolini

Un tabellone ricco di giocatrici, sedici teste di serie, nessun bye, tanta voglia di tornare a competere dopo una stagione martoriata nel numero di eventi, queste le premesse del primo torneo femminile del 2021, il WTA 500 di Abu Dhabi.

Quattro top ten che sono anche le prime quattro teste di serie di un evento che si preannuncia intrigante ed affascinante con la campionessa in carica di Melbourne Sofia Kenin a guidare il seeding ed attesa da una qualificata all’esordio e con Elina Svitolina dall’altro lato del tabellone, sorteggiata, invece, contro Jessica Pegula.

Non ci sono esordi comodi nel primo evento dopo molto tempo e con le giocatrici reduci da un’intensa off season e così non sono da sottovalutare gli impegni di Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka, la prima opposta a Sorana Cirstea, campionessa a Dubai poche settimane fa in un ricco evento ITF, la seconda a Polona Hercog.

“Pop corn match”, invece, quello tra Garbine Muguruza, qui quinta testa di serie, e l’ex top ten Kristina Mladenovic, nella rivincita della controversa sfida degli ottavi di finale del Roland Garros 2017 vinta dalla francese.

Insidie anche per Elise Mertens contro Alize Cornet e per Marketa Vondrousova contro l’imprevedibile Su-Wei Hsieh, così come per Ons Jabeur, in vistosa crescita lo scorso anno ma attesa da Anastasia Pavlyuchenkova, una tra le migliori escluse dal seeding.

Belle sfide anche quelle tra la greca Maria Sakkari e la giovane russa Anastasia Potapova, tra l’estone Anett Kontaveit e la russa Veronika Kudermetova o ancora tra l’ex numero due del mondo Vera Zvonareva e la francese Fiona Ferro.

Per quanto riguarda le azzurre al via, infine, esordio complicato ma interessante per Martina Trevisan contro la numero tredici del tabellone, la kazaka Yulia Putintseva, e altrettanto insidioso l’incrocio di Jasmine Paolini contro la giovane promettente canadese Leylah Fernandez.

Sono ben cinque, invece, le italiane presenti nel tabellone di qualificazione, in campo già quest’oggi, con Jessica Pieri e Martina Caregaro rispettivamente tredicesima e quattordicesima testa di serie, opposte alla polacca Katarzyna Piter e all’ucraina Valeriya Strakhova.

Al via anche Bianca Turati di fronte alla statunitense Catherine Harrison numero otto del seeding, Lucrezia Stefanini opposta alla croata Tena Lukas, prima favorita del tabellone cadetto e Federica di Sarra, contro la greca Despina Papamichail, testa di serie numero sette.

