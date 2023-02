Tennis, Sinner vince a Montpellier il settimo titolo in carriera

Tennis, Jannik Sinner vince l’ATP 250 sul cemento di Montpellier, e conquista il primo trofeo stagionale, settimo della carriera. L’altoatesino batte in due set l’americano Maxime Cressy (7-6(3); 6-3) e torna ad occupare la top 15 del ranking mondiale.

Jannik Sinner vince l’ATP 250 di Montpellier e conquista il primo trofeo del 2023. Il tennista altoatesino ha battuto in due set l’americano Maxime Cressy (7-6(3); 6-3), dopo che nell’arco di questa settimana, passati gli ottavi di finale senza neanche giocare per via del ritiro di Fucsovics, aveva eliminato il connazionale Sonego, battuto 6-4; 6-2 ai quarti, e il francese Arthur Fils, 7-5; 6-2 in semifinale.

All’atto conclusivo, Sinner si è trovato ad affrontare un avversario sfavorito sulla carta (si tratta del numero 51 al mondo), ma che in semifinale ha battuto il giovane norvegese Rune, classe 2003 che veste già da tempo i panni da “Big” visto che occupa la posizione numero 9 nel ranking mondiale e in carriera ha già vinto un Masters 1000, a Parigi-Bercy.

Non un match semplice per Sinner, che ha dovuto subito sudare, salvando tre palle break nel quarto gioco. Il servizio la fa comunque da padrone nel primo parziale, con Cressy che mantiene percentuali di prima oltre il 90. Primo set che si avvia dunque verso la conclusione, annunciata, del tie-break, ed è Sinner ad avere la meglio, portandosi avanti 3-0 con un passante di rovescio, e chiudendo con l’avversario fermo a 3.

Sembra svilupparsi sulla stessa falsariga il secondo set, con i due contendenti che procedono tenendo il proprio turno di battuta, finché Sinner non piazza il break decisivo nell’ottavo gioco, e chiude la storia sul 6-3. I 250 punti conquistati dal classe 2001 gli fanno scalare tre posizioni andando ad occupare il numero 14 nella classifica mondiale.

Per l’altoatesino si tratta del settimo titolo in carriera, il sesto ATP 250, cui si somma la vittoria nell’ATP 500 di Washington datata 2021.