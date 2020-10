Tennis, Roland Garros 2020: troppo Nadal per Sinner, impresa di Schwartzman

Insieme a quella di Martina Trevisan si ferma anche l’incredibile corsa di Jannik Sinner, per la prima volta al via nel main draw di Parigi, per la prima volta nei quarti di finale di uno slam.

Troppo Rafael Nadal per il giovane azzurro, troppo più abituato a certi palcoscenici, troppo più a suo agio su questi campi (alla sua partita numero 100 con un bilancio di 98 vittorie e 2 sconfitte), impeccabile nei momenti cruciali soprattutto dei primi due set (7-6 6-4 6-1).

Come quando Sinner ha servito per portare a casa il primo parziale o come quando, anche nel secondo, si è ritrovato per primo avanti di un break, occasioni che, forse, con un giocatore normale, l’azzurro non avrebbe mancato ma contro un alieno non si può dormire mai tranquilli.

Nadal che, pur senza brillare in maniera eccessiva, deve comunque ancora cedere un set in tutto il torneo, proseguirà adesso la sua corsa verso il successo numero 13 a Parigi, il numero 20 in totale tra tutti gli slam (record che sarebbe condiviso con Federer), contro un sorprendente Diego Schwartzman.

Il piccoletto di Buenos Aires, già finalista a Roma pochi giorni fa, vincente tra l’altro proprio contro Nadal nei quarti, ha ottenuto per la prima volta il pass per una semifinale slam grazie ad un’autentica maratona contro l’amico, e numero tre del mondo, Dominic Thiem (7-6 5-7 6-7 7-6 6-2).

Per l’esattezza, cinque ore ed otto minuti di pura battaglia, forse non sempre entusiasmante come livello di gioco espresso, condizionata da vento e pioggia, ma incandescente tra occasioni perse e sfruttate, tra scambi infiniti e rincorse strabilianti, una dimostrazione perfetta di tennis sul rosso.

Con questo risultato Schwartzman sarà sicuro di entrare per la prima volta anche tra i primi dieci giocatori del mondo e, insieme all’incredibile successo della connazionale Nadia Podoroska, per la prima volta dal 2004 l’Argentina avrà due semifinalisti, tra maschile e femminile, in uno slam, una giornata davvero storica.

Oltre al già citato precedente di Roma, unica vittoria per Schwartzman ai danni di Nadal, i due si sono affrontati altre 9 volte con altrettanti successi dello spagnolo, uno anche a Parigi, nei quarti del 2018, terminato al quarto set.

