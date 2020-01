Tennis, Australian Open 2020 Femminile: Kerber elimina Giorgi, escono anche Pliskova, Svitolina e Bencic

Termina al terzo turo l’avventura delle italiane nel primo slam della stagione, gli Australian Open, in seguito alla sconfitta anche dell’ultima azzurra ancora in tabellone.

Nulla da fare, infatti, per Camila Giorgi che per il secondo anno consecutivo si ferma al terzo turno, ad un passo dalla seconda settimana, sui campi in cemento di Melbourne.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Se lo scorso anno ad interrompere il suo cammino era stata Karolina Pliskova, quest’anno ci ha pensato l’ex numero uno del mondo e campionessa del torneo nel 2016 Angelique Kerber (6-2 6-7 6-3) a stoppare l’azzurra che ha ceduto in tre set non senza lottare fino all’ultimo.

Kerber adesso se la vedrà, per un posto nei quarti di finale, contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova che, per la prima volta in carriera, ha sconfitto proprio la ceca Karolina Pliskova (7-6 7-6), numero due del tabellone, al termine di due set molto equilibrati entrambi vinti al tie break.

Ma l’uscita di scena di Pliskova, campionessa ad inizio anno a Brisbane ed accreditata tra le favorite per la vittoria finale, non è stata l’unica sorpresa della giornata che ha invece visto eliminate anche Elina Svitolina e Belinda Bencic rispettivamente numero cinque e numero sette del main draw.

La tennista ucraina ha sbattuto contro una eccellente Garbine Muguruza (6-1 6-2), ex numero uno del mondo e due volte campionessa slam mentre la svizzera ha racimolato appena un gioco in un match a senso unico dominato dall’estone Anett Kontaveit (6-0 6-1) in appena 46 minuti di partita.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Australian Open)

Tutto facile, invece, per Simona Halep che in due set si è sbarazzata della kazaka Yulia Putintseva (6-1 6-4) mentre ha dovuto lottare solo per un set, il secondo, l’olandese Kiki Bertens, nona testa di serie a Melbourne, e vincente contro Zarina Diyas in due (6-2 7-6).

Infine, vittoria in tre set, con uno score senz’altro particolare, per la belga Elise Mertens, già semifinalista agli Australian Open nel 2018, e a segno contro la giovane statunitense, rientrante da un lungo infortunio, Cici Bellis (6-1 6-7 6-0).

