Tennis, ATP: vince ancora Rublev, subito fuori Monfils e Shapovalov

Una giornata di debutto per l’ATP 500 di Vienna già ricca di sorprese con due eccellenti uscite di scena ed alcuni forfait che hanno rivoluzionato il tabellone principale.

Non stecca la prima il russo Andrey Rublev, fresco campione del torneo di San Pietroburgo, in una crescita entusiasmante in questo 2020, e a segno, all’esordio, contro il qualificato slovacco Norbert Gombos (6-3 6-2) in un’ora esatta di gioco.

Al prossimo turno Rublev, sempre più vicino alla prima qualificazione in carriera per le ATP Finals, se la vedrà contro il vincente della sfida tra il nostro Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud, incontro previsto nella giornata di mercoledì.

Subito fuori, invece, altri due papabili contendenti per uno degli ultimi posti in palio per il Master di fine anno, ovvero Gael Monfils e Denis Shapovalov, rispettivamente settima ed ottava testa di serie del torneo austriaco.

Il francese, che deve ancora vincere un match da quando il circuito ha riaperto i battenti in seguito alla lunga sospensione, si è ritirato all’inizio del secondo set contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (6-1 2-0 ritiro) mentre il giovane canadese ha perso a sorpresa contro la wild card austriaca Jurij Rodionov (6-4 7-5).

Sempre nel day one del torneo, vittorie per il croato Borna Coric in due set sullo statunitense Taylor Fritz (6-4 6-4), e dell’ex top ten, e campione dell’evento nel 2018, Kevin Anderson, in rimonta, dopo due ore e quarantacinque minuti di battaglia, contro l’austriaco Dennis Novak (6-7 6-4 7-6).

Buone notizie, infine, per Lorenzo Sonego che, dopo aver perso in tre set nell’ultimo turno di qualificazioni contro lo sloveno Aljaz Bedene, ha ottenuto una nuova chance entrando come lucky loser, in seguito al forfait di Diego Schwartzman, e sarà atteso, quest’oggi, dal serbo Dusan Lajovic.

QUI, per il tabellone completo dell’ATP 500 di Vienna.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi (in campo Lorenzo Sonego).

