Tennis, ATP Vienna: esordio convincente per Sinner, Djokovic vola ai quarti

Con la giornata di mercoledì tutti i protagonisti dell’ATP 500 di Vienna hanno fatto il loro esordio nel tabellone mentre alcuni hanno già scritto il loro nome nei quarti di finale del torneo.

Dopo la bella semifinale nel torneo di Colonia, Jannik Sinner non stecca la prima nel torneo austriaco di Vienna e, in un’ora e quarantacinque minuti di gioco, al termine di un’ottima partita, ha centrato l’accesso al secondo turno grazie alla vittoria su Casper Ruud (7-6 6-3), numero 27 del mondo.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale bett1-hulks)

Il talento azzurro classe 2001 se la vedrà quest’oggi, in una sfida intrigante ed affascinante, contro il russo Andrey Rublev, numero 8 della classifica mondiale, già vincitore di 4 titoli quest’anno ed in grande esponenziale crescita.

Sempre per quanto riguarda gli esordi nel torneo, vittorie per la terza e la quarta testa di serie, il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Daniil Medvedev, il primo in rimonta sul tedesco Jan Lennard Struff (6-7 6-3 6-4), il secondo, invece, in due set contro il lucky loser Jason Jung (6-3 6-1).

Subito fuori, invece, il giovane canadese Felix Auger-Aliassime, convincente a Colonia dove ha raggiunto prima una finale poi una semifinale, ma out all’esordio nel torneo di Vienna, sconfitto in due set dal connazionale Vasek Pospisil (7-5 7-5) contro cui aveva sempre vinto.

Infine, due tennisti hanno già strappato il proprio pass per i quarti di finale, ovvero il numero uno del mondo Novak Djokovic e l’ex top ten Kevin Anderson, con il serbo bravo a salvare tre set point prima di imporsi su Borna Coric (7-6 6-3) ed il sudafricano, invece, a sorpresa sullo spagnolo Pablo Carreno Busta (7-5 6-1).

