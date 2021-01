Tennis, ATP: Travaglia e Mager volano ai quarti, fuori Garin, bene Isner

Buone notizie dagli azzurri impegnati in questa prima settimana di circuito maggiore negli ATP 250 di Antalya e di Delray Beach.

Continua la corsa di Stefano Travaglia nel torneo turco di Antalya, dopo la vittoria in rimonta contro Miomir Kecmanovic, numero sette del seeeding, è arrivato il successo in due set ai danni del giovane finlandese Emil Ruusuvuori (7-6 6-3).

L’azzurro numero 75 del ranking mondiale ha piegato la resistenza del giovane avversario in un’ora e quarantacinque minuti di gioco, decisivo il primo parziale vinto al tie break al termine di un equilibrato e combattuto testa a testa.

Si inaugura quindi con un quarto di finale la stagione 2021 di Travaglia che sarà atteso nella giornata di lunedì dal numero due del seeding, l’ex top ten David Goffin che ha lasciato due giochi allo spagnolo Nicola Kuhn (6-0 6-2).

Negli altri due incontri in programma, vittorie per le due teste di serie impegnate, l’australiano Alex de Minaur contro il bulgaro Adrian Andreev (6-3 6-1), ed il georgiano Nikoloz Basilashvili contro il turco Altug Celikbilek (7-6 6-4).

A Delray Beach, invece, prova eccellente per Gianluca Mager che, dopo la vittoria in rimonta contro Ryan Harrison, si è ripetuto, questa volta in due set, contro un altro statunitense, Sam Querrey (7-6 6-1).

Dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-5 nel primo set, Mager si è imposto al tie break per dieci punti a otto, salvando due set point.

Per un posto in semifinale il tennista ligure sfiderà adesso Christian Harrison, fratello minore di Ryan sconfitto all’esordio nel torneo, che in due set ha sorpreso il primo favorito del seeding, il cileno Christian Garin (7-6 6-2).

Infine, vittorie per altri tennisti statunitensi, al terzo per Sebastian Korda in rimonta sul connazionale Tommy Paul (4-6 6-3 6-2) e in due, invece, per John Isner, seconda testa di serie, a segno contro il brasiliano Thiago Monteiro (6-4 7-6).

