Tennis, ATP: torna alla vittoria Fognini, subito fuori Sonego

Archiviata l’edizione settembrina degli Internazionali d’Italia, il circuito maschile ATP riparte da Amburgo per l’ultimo torneo prima del Roland Garros, terzo e conclusivo major della stagione.

In seguito alla rinuncia di Matteo Berrettini, iscritto nell’entry list ma levatosi già la scorsa settimana, restano due gli italiani presenti in tabellone nell’evento ATP 500 di Amburgo, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che hanno incontrato destini differenti nel loro esordio.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Il tennista ligure, sesta testa di serie del torneo, ha sconfitto in rimonta, al terzo set, il veterano tedesco Philipp Kohlschreiber (4-6 6-1 7-5), al termine di una partita non perfetta ma dal risultato incoraggiante dato che è la prima vittoria da gennaio e, soprattutto, dalla doppia operazione subita in primavera.

Adesso per Fognini ci sarà un giorno di riposo nell’attesa di scoprire l’avversario di secondo turno, il vincente della sfida, in programma quest’oggi, tra il norvegese Casper Ruud, fresco semifinalista a Roma, e il francese Benoit Paire.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Nulla da fare, invece, per Lorenzo Sonego che, chiamato ad un incontro di primo turno tutt’altro che semplice, non è riuscito a ribaltare il pronostico cedendo in due set al giovane canadese Felix Auger-Aliassime (6-2 7-6).

Tra gli altri risultati di giornata fanno rumore le sconfitte della prima e della terza testa di serie, il russo Daniil Medvedev e il francese Gael Monfils eliminati, con lo stesso score, rispettivamente dal francese Ugo Humbert (6-4 6-3) e dalla wild card tedesca Yannick Hanfmann (6-4 6-3).

Buon esordio, invece, per il neo padre Roberto Bautista Agut, quarto favorito del seeding, a segno in due set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (6-4 6-3), così come per il russo Karen Khachanov, numero otto, che ha rimontato un break di svantaggio nel terzo set prima di piegare il tedesco Jan Lennard Struff (7-6 4-6 7-5) in una partita davvero pazza.

QUI, per il tabellone completo del torneo ATP 500 di Amburgo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS