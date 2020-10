Tennis, ATP: Sinner e Cecchinato a Colonia, Nardi wild card ad Anversa

Prima di entrare nel clou di questo finale di stagione con gli appuntamenti di Vienna, Parigi Bercy e Londra, il circuito ATP fa due ulteriori tappe nel suo percorso, ancora a Colonia e poi ad Anversa.

Nel secondo dei due eventi consecutivi previsti a Colonia l’entry list si fa ancora più accattivante e, oltre al numero uno Alexander Zverev, alla caccia della doppietta, in tabellone si scorgono anche Diego Schwartzman, fresco di top ten, e i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.

Per quanto riguarda gli italiani al via Jannik Sinner, sorteggiato in origine contro Hubert Hurkacz, ma atteso ora da un lucky loser in seguito al forfait del polacco, e Marco Cecchinato, entrato con uno special exempt ed opposto al tedesco Jan Lennard Struff, numero sette del seeding.

In Belgio, invece, il primo favorito è il beniamino di casa David Goffin, risultato positivo al Coronavirus dieci giorni fa e in attesa del tampone negativo e del conseguente via libera per prendere parte al torneo che, per lui, accreditato di un bye, può iniziare giovedì.

Oltre a Goffin completano il lotto delle teste di serie importanti lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il russo Karen Khachanov ed il bulgaro Grigor Dimitrov mentre spicca in tabellone, come wild card, il giovanissimo azzurro, classe 2003 Luca Nardi, atteso da un qualificato e all’esordio in un main draw ATP.

Due, invece, gli italiani nel tabellone di qualificazione del torneo di Anversa, Salvatore Caruso, prima testa di serie, ed Andreas Seppi con il siciliano vincente all’esordio contro il belga Michael Geerts (7-6 6-4) e atteso ora dal giapponese Yuichi Sugita e l’altoatesino, invece, già fuori, sconfitto dal portoghese Joao Sousa (6-4 2-6 6-4).

