Tennis, ATP Nur-Sultan: maratona Tiafoe, rimonta Millman, occhio a Ruusuvuori

Insieme al torneo ATP 500 di Vienna, in questo finale di stagione rivoluzionato nel suo calendario e nei tornei offerti, il circuito maschile ha trovato modo di organizzare un altro evento, di livello inferiore, per permettere ad altri giocatori di ottenere punti e montepremi, ovvero l’ATP 250 di Nur-Sultan.

Pur non vantando un’entry list sui livelli dell’evento austriaco, il torneo in Kazakhstan, giunti al quadro delle semifinali, può comunque contare su sfide interessanti tra favoriti della vigilia e giovani rampanti del circuito.

Maratona di due ore e trentacinque minuti di gioco con vittoria per lo statunitense Frances Tiafoe, classe 1998, che, pur conquistando meno punti del suo avversario, il bielorusso Egor Gerasimov, sui 237 giocati in totale, ha strappato il suo pass per la terza semifinale in carriera (7-6 5-7 7-5).

Ora per lui ci sarà il numero quattro del seeding, l’australiano John Millman che, salvando due match point e recuperando uno svantaggio di 0-5 nel tie break decisivo, ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul (6-7 6-4 7-6), incapace di tenere un colpo in campo ad un passo dal traguardo.

Nell’altro lato di tabellone, invece, vittoria in due set per il numero tre del tabellone, il francese Adrian Mannarino, alla caccia del secondo titolo della carriera e a segno, in un match più laborioso di quanto lo score non suggerisca, contro un altro statunitense, Mackenzie McDonald (6-1 6-4).

Per un posto in finale Mannarino sfiderà adesso il giovane finlandese Emil Ruusuvuori, proveniente dalle qualificazioni, per la prima volta così avanti in un evento del circuito maggiore, travolgente contro il kazako Mikhail Kukushkin (6-3 6-1) in ottanta minuti di gioco.

Tra Tiafoe e Millman sono tre i precedenti con l’australiano avanti per 2-1 ma perdente nell’ultimo disputato poco tempo fa sul cemento di New York mentre Mannarino e Ruusuvuori non si sono mai affrontati prima.

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP 250 di Nur-Sultan.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi.

