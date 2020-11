Tennis, ATP Master 1000 Parigi: la finale è Zverev-Medvedev, vittorie nette su Nadal e Raonic

L’ultima finale di Alexander Zverev e Daniil Medvedev in un ATP Master 1000 risale allo scorso anno, anzi, per l’esattezza, è proprio la stessa, Shanghai 2019, e curiosamente, oggi, si ritroveranno l’uno di fronte all’altro anche a Parigi.

Nell’ultimo degli appena tre tornei ATP Master 1000 disputati in questo tormentato 2020, dopo Cincinnati e Roma, saranno Alexander Zverev e Daniil Medvedev a scontrarsi, per la settima volta in carriera, per contendersi il titolo di Parigi Bercy.

Il tennista tedesco, numero 4 del tabellone francese, in striscia positiva adesso da 12 incontri dopo i due successi sul suolo di casa a Colonia, ha piegato in due set, con una performance scintillante, Rafael Nadal (6-4 7-5), sostenuto da un servizio dirompente e da un tennis complessivamente in stato di grazia.

Zverev, oltre alla pesantezza dei propri colpi e la precisione travolgente del proprio servizio, ha fatto valere, nello scontro con lo spagnolo, la maggiore efficacia del suo tennis sulle superficie rapidi, specialmente indoor, riuscendo a mantenere, per tutto l’incontro, il controllo della situazione.

Incontro simile per andamento e score anche quello disputato in precedenza tra il russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding, ed il canadese Milos Raonic (6-4 7-6), con il successo del primo, in due set, con un solo piccolo abbaglio, nel dodicesimo gioco del secondo set, al momento di chiudere il match.

Dopo aver messo al sicuro, con un break, il primo set, Medvedev ha strappato il servizio al canadese sul 5-5 del secondo procurandosi, così, la chance per risolvere la contesa ma, complice un pizzico di tensione, ha dovuto ricorrere al tie break, poi dominato, prima di imporsi su Raonic per la terza volta in altrettanti incroci.

Come detto, tra Zverev e Medvedev sarà il settimo confronto diretto in carriera con il tedesco avanti per 5-1 ma perdente proprio nell’ultimo, proprio in una finale di un ATP Master 1000, nel già ricordato appuntamento di Shanghai dello scorso anno.

Una finale intrigante e difficile da pronosticare tra i due che, probabilmente, hanno espresso davvero il miglior tennis nell’arco di questa settimana francese, una finale simbolo comunque di rinascita in un anno, anche per lo sport, davvero probante.

PROGRAMMA DOMENICA 8 NOVEMBRE

dalle ore 15.00, Campo Centrale

(4) ALEXANDER ZVEREV – (3) DANIIL MEDVEDEV

