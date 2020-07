Tennis: ATP e WTA cancellano i tornei in Asia per il 2020

Nuove modifiche al calendario in questa stagione drammaticamente compromessa dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, entrambi i circuiti, ATP e WTA, infatti, non andranno in Asia in questo 2020.

La notizia era nell’aria da più di qualche giorno e la conferma è arrivata nella tarda serata di ieri, per questo 2020 sia il circuito maschile che quello femminile non faranno tappa in Asia, tra Cina e Giappone, cancellando così numerosi eventi e rimandando l’appuntamento per la prossima stagione.

In realtà, soltanto la WTA aveva incluso, nel calendario postato qualche settimana fa, diversi tornei in Cina fino ad arrivare al culmine rappresentato dalle Finals di Shenzhen.

L’ATP, infatti, aveva già messo in discussione l’idea di andare in Asia ufficializzando solo gli eventi entro il prossimo Roland Garros alla fine di settembre.

Con questa decisione saltano quindi, al femminile, i tornei Premer di Pechino, Wuhan e Zhengzhou, gli International di Nanchang e Guangzhou e le Finals di Shenzhen e di Zhuhai, mentre al maschile vengono annullati gli eventi di Tokyo, Pechino, Shanghai, Shenzhen e Zhuhai.

Come terminerà la stagione e come proseguirà, quindi, dopo il Roland Garros collocato all’inizio dell’autunno si scoprirà soltanto nelle prossime settimane con una situazione incerta, in continuo divenire, nella speranza che, anche con soli pochi eventi, si possa presto tornare a vedere finalmente del vero tennis.

