Tennis, ATP: Berrettini nei quarti di Antalya, fuori Fognini al tie break del terzo

Continua spedita la corsa di Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di Antalya e, dopo il comodo successo in meno di un’ora di gioco all’esordio, ne è arrivato un altro, convincente, che ha necessitato soltanto di qualche minuto in più.

Il tennista azzurro, numero dieci del mondo, ha lasciato appena cinque giochi in sessantotto minuti di partita, al qualificato bulgaro Dimitar Kuzmanov (6-2 6-3) centrando così l’accesso ai quarti di finale dove troverà un ostacolo più insidioso, il kazako Alexander Bublik (qui il tabellone completo).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Nulla da fare, invece, per Fabio Fognini che, al termine di un’appassionante e logorante battaglia, quasi sempre in rincorsa, ha dovuto alzare bandiera bianca, in tre tie break, in quasi tre ore di match, al francese Jeremy Chardy (7-6 6-7 7-6) con il rimpianto soltanto di aver servito per chiudere l’incontro.

Per Chardy, adesso, come Berrettini nella parte alta del main draw, ci sarà il tedesco Jan Lennard Struff che, senza giocare, approfittando del forfait del suo avversario, il francese Hugo Grenier, ha centrato i quarti di finale.

✅ Defeats Bjorn Fratangelo 6-4, 3-6, 6-1

✅ Ends 3-match losing streak vs Fratangelo

✅ Quarterfinals bound@FTiafoe | #DBOpen pic.twitter.com/gzHFZzS5yE — Delray Beach Open (@DelrayBeachOpen) January 10, 2021

A Delray Beach, invece, (qui il tabellone completo) prosegue il cammino di Frances Tiafoe che, in tre set, ha avuto la meglio del connazionale Bjorn Fratangelo (6-4 3-6 6-1) e adesso sfiderà il britannico Cameron Norrie, vincente invece sul numero tre del seeding Adrian Mannarino (6-2 7-5), per un posto in semifinale.

Negli altri due incontri in programma, successo fulminante per il giovane polacco Hubert Hurkacz che ha lasciato quattro game in un’ora di gioco al colombiano Daniel Elahi Galan (6-2 6-2), e vittoria a sorpresa per l’ecuadoriano Roberto Quiroz (6-2 6-4) che, strappando il servizio per ben tre volte al gigante croato Ivo Karlovic ha trovato un inatteso quarto di finale.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi dell’ATP 250 di Antalya (in campo Berrettini).

QUI, per quello dell’ATP 250 di Delray Beach (in campo Mager).

