Tennis, ATP: bene Sinner, lotta ma cede Nardi, fuori anche Caruso

Quattro italiani al via in questa nuova settimana del circuito ATP, due a Colonia e due ad Anversa e, in attesa dell’esordio dell’ultimo, Marco Cecchinato, ecco cosa hanno fatto gli altri nel loro primo incontro.

Buona la prima per Jannik Sinner nell’ATP 250 di Colonia, il secondo appuntamento dei due eventi consecutivi previsti in Germania, opposto e vincente contro il lucky loser australiano James Duckworth (6-1 6-2), entrato in tabellone in seguito al forfait di Hubert Hurkacz.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Sempre a Colonia, dove quest’oggi è atteso l’esordio di Marco Cecchinato contro il tedesco Jan Lennard Struff, vittoria per il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, reduce dalla semifinale nella scorsa settimana, a segno contro il bosniaco Damir Dzumhur (6-2 6-3).

Bene anche il qualificato Pierre-Hugues Herbert, prossimo avversario proprio di Sinner, emerso alla distanza sullo statunitense Tennys Sandgren (6-3 3-6 6-3) sconfitto in tre set, mentre molto più agevole il successo di John Millman su Fernando Verdasco (6-4 6-2) piegato in due.

There's a reason he's completed a career Grand Slam in doubles!



🇫🇷 @p2hugz's volleys guide him to a 6-3, 3-6, 6-3 win over Sandgren.@bett1hulks | #bett1hulkschampionship pic.twitter.com/7zx1vkqcf6 — ATP Tour (@atptour) October 20, 2020

Ad Anversa nulla da fare sia per il classe 2003 Luca Nardi, alla prima partita nel circuito maggiore, entrato in tabellone grazie ad una wild card, sia per Salvatore Caruso, proveniente, invece, dalle qualificazioni.

Nardi ha ceduto in tre set, ben figurando in quasi due ore di gioco, contro lo statunitense Marcos Giron (4-6 6-4 6-1), mentre Caruso ha alzato bandiera bianca, sempre in tre set, contro il britannico Daniel Evans (6-2 3-6 6-3).

Per quanto riguarda gli altri risultati di giornata, si salva Alex de Minaur, numero otto del tabellone, bravo a rimontare da uno svantaggio di un set e 3-5 prima di imporsi, dopo due ore e venti minuti di gioco, sul francese Richard Gasquet (3-6 7-6 6-3).

Eccellente vittoria anche per la wild card locale Zizou Bergs, numero 528 della classifica mondiale, a segno contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas (7-5 7-5), con un assolo decisivo di quattro giochi consecutivi in coda al match.

A big day of tennis in Antwerp! 🎾@eurotennisopen | #EuropeanOpen2020 — ATP Tour (@atptour) October 20, 2020

Infine, successi per il sudafricano Lloyd Harris, lo spagnolo Pablo Andujar ed il britannico Cameron Norrie, tutti in due set, rispettivamente contro il francese Corentin Moutet (7-5 6-2), l’argentino Federico Coria (6-2 6-3) ed il finlandese Emil Ruusuvuori (6-3 7-6).

