Il Milan blinda Camarda, il talentino azzurro ha infatti firmato un prolungamento di contratto con i rossoneri fino al prossimo giugno 2027.

Telenovela finita: Camarda rinnova col Milan

Il Milan si tiene stretto uno dei gioielli più brillanti della propria cantera trovando l’accordo con Francesco Camarda per un prolungamento contrattuale di altre tre stagioni fino al prossimo 2027. A convincere il club di Milanello ad affrettare i tempi del rinnovo è stato l’Europeo Under 17 nel corso del quale Camarda si è reso assoluto protagonista trascinando il comparto azzurro al successo finale contro il Portogallo.

Un traguardo molto importate anche per lo stesso talento italiano che firma ufficialmente il suo primo contratto da professionista, dopo che l’entourage di Camarda aveva ricevuto molte lusinghe insistite soprattutto dal Borussia Dortmund che si era spinto ad offrire un contratto di 1.2 milioni a stagione per il calciatore, offerta prontamente rispedita al mittente. Con i rossoneri, invece, l’azzurro guadagnerà una cifra vicina agli 800 mila euro a stagione, salvo diversi exploit che potrebbero portare ad ulteriore proposta contrattuale avanzata dal Milan in questo triennio.

Difficile capire quanto spazio riuscirà a ritagliarsi Camarda in vista della prossima stagione, complice anche il forte investimento che il Milan farà sul centravanti per sostituire l’uscente Giroud. Sta di fatto, però, che i rossoneri confidano molto nel potenziale del giovane italiano e l’allenatore che verrà sicuramente lo getterà nella mischia nelle gare in cui ce ne sarà bisogno.

