Tegola clamorosa per la Lazio: si ferma un titolarissimo, salta il big match contro la Juventus

A pochi giorni dal fischio d’inizio di Lazio-Juventus, il big match della prossima giornata di Serie A, arriva una notizia che gela i tifosi biancocelesti: uno dei protagonisti più in forma si è fermato per un infortunio muscolare e con ogni probabilità non sarà disponibile contro i bianconeri.

La gara, in programma domenica alle 20:45, mette di fronte due squadre in crisi di risultati e di fiducia. Da un lato la Lazio di Maurizio Sarri, alle prese con un organico ridotto e poche alternative dopo un mercato praticamente nullo; dall’altro la Juventus di Igor Tudor, che dopo un avvio incoraggiante è sprofondata in una serie negativa di pareggi e una pesante sconfitta a Como.

Entrambe le squadre arrivano al match in emergenza piena. In casa bianconera, la notizia della ricaduta al menisco di Gleison Bremer ha già complicato i piani difensivi di Tudor. Ma anche la Lazio, falcidiata dai problemi muscolari, continua a perdere pezzi.

Infortunio Cancellieri: allarme rosso in casa Lazio

Durante la sfida di Bergamo contro l’Atalanta, terminata 0-0, Matteo Cancellieri ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 22 minuti di gioco. L’esterno destro, autore di un ottimo inizio di stagione con 3 gol in 6 giornate, ha sentito un forte dolore alla coscia sinistra, nella zona del flessore, ed è stato costretto a chiedere immediatamente il cambio.

Il classe 2002, dopo un primo tentativo di rientrare, è tornato in panchina con una fasciatura evidente e una vistosa zoppia, segnale che l’infortunio non è affatto di poco conto. Le prime impressioni dello staff medico non fanno ben sperare: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cancellieri rischia uno stop di almeno venti giorni, in attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità del danno.

Emergenza totale per Sarri in vista della Juve

Senza Cancellieri, Sarri perde un’arma preziosa in velocità e imprevedibilità, elemento chiave per colpire una Juventus in difficoltà difensiva. Ma non è tutto: anche Castellanos e Gigot restano in forte dubbio, mentre solo Rovella e Pellegrini potrebbero rientrare in extremis tra i convocati.

Una vera e propria emergenza per la Lazio, che si presenta all’appuntamento dell’Olimpico con la rosa ridotta all’osso.

Un’occasione importante invece per Tudor, che a sua volta deve riscattare una Juventus in crisi di gioco e risultati, ma che potrebbe approfittare delle numerose assenze laziali per tentare il rilancio.

Domenica sera si preannuncia dunque una sfida tesa, nervosa e ricca di incognite, tra due squadre alla ricerca disperata di un segnale di svolta. Ma una cosa è già certa: Matteo Cancellieri non ci sarà, e per Sarri è l’ennesima brutta notizia di un avvio di stagione da dimenticare.

