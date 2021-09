Svizzera-Italia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 5-9-2021

Svizzera-Italia, diretta tv e streaming qualificazioni mondiali: dove vedere la partita e probabili formazioni.

C’è subito l’occasione di rifarsi: l’Italia di Mancini ha ancora l’amaro in bocca per il pareggio contro la Bulgaria che l’ha vista non concretizzare la grande mole di gioco prodotta. La quinta giornata del gruppo C ci contrappone alla Svizzera, già affrontata e stesa nettamente agli Europei con un inequivocabile 3-0.

Gli elvetici hanno cambiato guida tecnica, passando da Vladimir Petkovic a Murat Yakin, ma hanno centrato comunque la vittoria in amichevole contro la Grecia, e nel girone sono a punteggio pieno dopo due partite, a sole quattro distanze dalla nostra Nazionale. Sarà dunque imperativo vincere se non vorremo rischiare di complicare il nostro cammino verso Qatar 2022.

Svizzera-Italia: le probabili formazioni

Mancini manderà in campo il miglior undici possibile: torna Di Lorenzo sulla fascia destra, mentre Bonucci, Chiellini ed Emerson completeranno il pacchetto difensivo davanti a Donnarumma; a centrocampo spazio ancora al trio campione d’Europa Barella-Jorginho-Locatelli, mentre in attacco sarà ancora Immobile la punta incaricata di segnare, con Insigne e Chiesa ai lati.

La Svizzera deve fare i conti con diverse assenze, tra cui quelle di capitan Xhaka, Embolo, Shaqiri e Freuler. Yakin dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con Elvedi, Akanji e Rodriguez a protezione di Sommer; Widmer, Zakaria, Saw e Zuber a centrocampo; Fassnacht dietro Vargas e Seferovic. Considerarle seconde linee è sbagliato, dacché la Svizzera, seppur incerottata, dimostra di avere discreta qualità e grande esperienza al suo servizio.

Svizzera-Italia: le probabili formazioni

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

Svizzera-Italia: dove vederla in tv e streaming

La gara Svizzera-Italia verrà trasmessa oggi, a partire dalle ore 20:45, in diretta su Rai 1. Lo streaming è garantito dalla piattaforma Raiplay, accessibile mediante registrazione.

Migliori Bookmakers AAMS