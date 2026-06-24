Svizzera – Canada LIVE Diretta Tv e Streaming Mondiali 2026

Dove vedere Svizzera – Canada in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 ;ercoledì 24 Giugno ore 21:00.

La sfida tra Svizzera e Canada mette in palio il primo posto nel Gruppo B dei Mondiali 2026 e rappresenta uno degli incroci più interessanti della terza giornata.

Le due nazionali si affronteranno mercoledì al BC Place Stadium di Vancouver, in una partita che può definire gli equilibri del girone e incidere in modo importante anche sul possibile percorso nella fase a eliminazione diretta.

Il Canada arriva all’appuntamento da capolista grazie alla differenza reti, dopo la travolgente vittoria per 6-0 contro il Qatar. Un risultato pesantissimo, che ha confermato la crescita della nazionale nordamericana e ha dato ulteriore entusiasmo a una squadra spinta anche dal fattore campo.

Giocare a Vancouver può rappresentare un vantaggio emotivo importante, soprattutto in una gara che può consegnare al Canada il primo posto del girone davanti al proprio pubblico.

La Svizzera, però, non è da meno. La nazionale elvetica ha risposto con autorità battendo la Bosnia-Erzegovina 4-1, dimostrando solidità, organizzazione e una notevole efficacia offensiva.

Nonostante il secondo posto momentaneo, gli svizzeri hanno gli stessi punti del Canada e arrivano alla sfida con l’obiettivo di ribaltare la classifica, chiudere il girone davanti a tutti e confermare la propria tradizione di squadra difficile da affrontare nei grandi tornei.

Svizzera-Canada sarà quindi una partita ad alta intensità, con due squadre già lanciate verso la fase successiva ma motivate a conquistare il piazzamento migliore.

Il Canada cercherà di sfruttare entusiasmo, velocità e spinta del pubblico, mentre la Svizzera proverà a imporre esperienza, equilibrio tattico e gestione dei momenti chiave.

In palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche un possibile vantaggio nel tabellone dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

Formazioni Ufficiali di Svizzera – Canada:

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Elvedi, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Manzambi, Embolo, Vargas. CT: Yakin.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed; Larin, David. CT: Marsch.

Guarda Svizzera – Canada in Diretta su Prime Video

Dove vedere Svizzera – Canada in Diretta TV e streaming:

Svizzera – Canada, gara valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida potrà essere seguita su Rai 1 e, per gli utenti abbonati, attraverso l’app dedicata sulle smart TV compatibili. Chi utilizza dispositivi esterni potrà accedere alla visione anche tramite console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso strumenti come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e altri device abilitati.

Svizzera – Canada dove vederla in streaming

La diretta streaming di Svizzera – Canada sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Svizzera:

La Svizzera si avvicina alla sfida contro il Canada con la concreta possibilità di conquistare per la quarta volta consecutiva un posto nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali.

La nazionale di Murat Yakin ha tre punti di vantaggio sulla Bosnia-Erzegovina e può contare su una differenza reti nettamente migliore, con un +3 contro il -3 dei bosniaci.

Una situazione di classifica molto favorevole, che rende il passaggio del turno estremamente probabile, anche se l’obiettivo principale resta chiudere il Gruppo B al primo posto.

Per riuscirci, la Svizzera dovrà battere il Canada e conquistare una vetta del girone che, in Coppa del Mondo, manca dal 2006.

Sarebbe un risultato importante non solo per il prestigio, ma anche per il possibile percorso nella fase successiva del torneo.

Gli elvetici hanno costruito finora il proprio Mondiale su equilibrio, organizzazione e continuità, confermandosi una delle squadre più solide del gruppo.

Il momento della Svizzera è positivo anche sul piano generale. La squadra di Yakin è imbattuta da cinque partite consecutive in tutte le competizioni e in ognuna di queste gare ha sempre concesso al massimo un gol. Un dato che fotografa bene la compattezza della nazionale elvetica, capace di difendere con ordine e di limitare gli avversari soprattutto nella prima parte di gara.

Ancora più significativo è il rendimento nei primi tempi: la Svizzera non ha subito nemmeno un gol prima dell’intervallo in questa striscia positiva. Anche nei Mondiali 2026, le due reti incassate sono arrivate entrambe nei minuti di recupero, segnale di una squadra molto difficile da colpire quando riesce a mantenere lucidità e concentrazione.

C’è poi un precedente statistico favorevole in vista dell’ultima giornata del girone. La Svizzera non perde l’ultima partita della fase a gruppi da cinque partecipazioni mondiali consecutive e quattro anni fa riuscì a chiudere il proprio cammino nel girone battendo la Serbia 3-2 alla terza giornata.

Anche il confronto con squadre della CONCACAF sorride agli elvetici: nella loro storia ai Mondiali, gli svizzeri non hanno mai perso contro una nazionale appartenente a questa confederazione, pareggiando 2-2 contro il Costa Rica nel 2018.

Come arriva il Canada:

Il Canada arriva alla sfida contro la Svizzera nel momento più alto della sua storia mondiale. La vittoria per 6-0 contro il Qatar non è stata soltanto il primo successo canadese in una fase finale della Coppa del Mondo, ma anche una prestazione destinata a restare negli annali.

In una sola partita, la nazionale di Jesse Marsch ha segnato il doppio dei gol realizzati complessivamente nelle sue precedenti sette gare mondiali, trasformando una serata già storica in una prova di forza clamorosa.

Il successo contro il Qatar ha permesso al Canada di stabilire anche un record assoluto per una nazionale della CONCACAF, diventando la squadra di quella confederazione con più gol segnati in una singola partita ai Mondiali.

Non solo: i canadesi sono diventati anche la prima nazionale fuori da Europa e Sud America a realizzare più di cinque reti in un solo incontro della Coppa del Mondo. Numeri che certificano la portata dell’impresa e che spiegano perché il Canada si presenti alla sfida con la Svizzera da capolista del Gruppo B.

La prova della seconda giornata è stata dominante sotto ogni punto di vista.

Il Canada ha prodotto una pressione offensiva continua, arrivando a toccare il pallone 97 volte nell’area avversaria, un dato superiore di 26 tocchi rispetto a qualsiasi altra squadra in una partita mondiale registrata dal 1966 in poi. È il segnale di una squadra aggressiva, verticale, capace di alzare il baricentro e di riempire l’area con tanti uomini, senza limitarsi a una gestione prudente del vantaggio.

In vista della gara contro la Svizzera, però, Marsch potrebbe valutare una gestione attenta di Alphonso Davies. Il capitano e giocatore simbolo del Canada è reduce da un problema al bicipite femorale e, considerando che solo una sconfitta molto pesante potrebbe far scivolare i canadesi fuori dalle prime due posizioni, lo staff tecnico potrebbe scegliere di non rischiarlo dal primo minuto.

La priorità resta il primo posto, ma preservare Davies per la fase a eliminazione diretta potrebbe diventare una decisione strategica.

Il Canada dovrà comunque sfidare una statistica non semplice contro le nazionali europee. I canadesi non vincono da tre partite contro squadre di quel continente, anche se non perdono contro un’avversaria europea dalla sconfitta per 4-0 contro l’Olanda nell’amichevole del giugno 2024.

Un altro dato incoraggiante riguarda la gestione del vantaggio: dal novembre 2023, quando perse 3-2 contro la Giamaica nei quarti di finale della CONCACAF Nations League, il Canada non perde una partita nei tempi regolamentari dopo essere passato per primo in vantaggio.

C’è anche un precedente diretto favorevole ai nordamericani. L’unico confronto tra Canada e Svizzera risale al 2002, in amichevole a San Gallo, quando la nazionale canadese si impose per 3-1.

Oggi il contesto è completamente diverso, ma quel precedente aggiunge ulteriore interesse a una sfida che vale il primo posto nel girone e può indirizzare in modo decisivo il cammino delle due squadre nei Mondiali 2026.

Pronostico Svizzera-Canada: equilibrio e attenzione in una sfida da primo posto

Il pronostico di Svizzera-Canada porta verso una partita molto equilibrata, perché entrambe le nazionali arrivano all’ultima giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026 con una situazione di classifica favorevole e con l’obiettivo principale di non compromettere quanto costruito finora. Il primo posto è in palio e rappresenta certamente un traguardo importante, ma sia la squadra di Murat Yakin sia quella di Jesse Marsch potrebbero affrontare la gara con un approccio prudente, evitando rischi inutili in vista della fase a eliminazione diretta.

La Svizzera ha confermato ancora una volta la propria solidità, mentre il Canada arriva dalla storica vittoria per 6-0 contro il Qatar, risultato che ha dato entusiasmo e fiducia all’intero ambiente. Tuttavia, proprio perché entrambe sono vicine al passaggio del turno, la gestione fisica e mentale della partita potrebbe pesare molto. Nessuna delle due vorrà subire una sconfitta pesante, perdere certezze o rischiare infortuni e squalifiche in un momento così delicato del torneo.

Per questo motivo ci aspettiamo una gara bloccata, intensa ma non necessariamente spettacolare. Il Canada proverà a sfruttare la spinta del pubblico di casa e la propria velocità offensiva, mentre la Svizzera punterà su organizzazione, compattezza e gestione dei ritmi. Il pareggio sarebbe un risultato utile per entrambe e potrebbe rispecchiare l’atteggiamento di due squadre già proiettate verso i sedicesimi.

Pronostico Svizzera-Canada: 1-1

Una sfida equilibrata, con poche occasioni pulite e grande attenzione tattica da parte di entrambe le nazionali.