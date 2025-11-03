Svilar dopo il ko con il Milan: “Se giochiamo così, vinceremo tante partite. La prestazione conta”

Svilar - Stadiosport.it

Mile Svilar preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta di misura contro il Milan a San Siro. Pur consapevole dell’amarezza per lo 0-1 finale, il portiere della Roma ha sottolineato quanto di buono fatto dai giallorossi, soprattutto nei primi 35 minuti in cui hanno dominato e rischiato più volte di andare avanti. L’unico gol del match è arrivato alla prima vera ripartenza rossonera, con Leao bravo a servire Pavlovic per il tap-in decisivo. La Roma ha poi fallito il pareggio nel finale con il rigore parato da Maignan su Dybala.

“È un peccato uscire da questo stadio senza punti dopo una prestazione così positiva,” ha dichiarato Svilar. “Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato e dobbiamo pensare positivo. Se continueremo su questa strada, i punti arriveranno.”

Il portiere ha ribadito come la squadra senta di essere competitiva: “Siamo a 21 punti, vicini alle altre big. Se restiamo su questi livelli, è inevitabile che vinceremo tante partite.”

Attenzione ai dettagli e consapevolezza degli avversari

Svilar ha riconosciuto che il Milan, con giocatori come Leao e Nkunku, avrebbe puntato molto sulle transizioni, ma l’entusiasmo e la prestazione iniziale della Roma hanno spinto la squadra a mantenere un pressing alto. “Sapevamo che avrebbero attaccato in velocità, ma il nostro primo tempo è stato talmente buono che abbiamo continuato a spingere,” ha raccontato.

Il portiere serbo è stato decisivo in diverse situazioni, compresa una parata spettacolare su Leao, resa ancora più difficile da una deviazione di Mancini: “È stata istintiva, non ho avuto tempo di pensare. Peccato non sia bastata per portare a casa punti.”

Penalità sbagliata e possibile stop per Dybala

La serata giallorossa è stata resa ancora più amara dall’infortunio accusato da Paulo Dybala proprio sul rigore poi parato da Maignan. La Joya potrebbe saltare le prossime settimane, aumentando le preoccupazioni di Gasperini. Svilar però difende il campione argentino: “Chi va sul dischetto dimostra coraggio. È sempre un duello alla pari tra rigorista e portiere. La prossima volta andrà meglio.”

Con questa sconfitta, la Roma resta seconda insieme a Inter e Milan, a un solo punto dal Napoli. Nonostante il risultato negativo, la prestazione e le sensazioni dalla squadra spingono Svilar a guardare avanti con convinzione: una Roma solida, ambiziosa e consapevole delle proprie qualità.

I migliori bookmaker